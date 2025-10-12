Možete li zamisliti ovog glumca sa 140 kilograma manje? Evo kako izgleda nakon impresivne promjene!

Ethan Suplee impresionirao je javnost svojim novim izgledom nakon što je izgubio gotovo 140 kilograma i dosegnuo samo 9% tjelesne masti.

Glumac Ethan Suplee iznenadio je fanove svojim drastično promijenjenim izgledom.

Suplee (49), poznat po ulogama u filmovima "American History X", "Vuk s Wall Streeta" i "Sjećanje na Titane", izgubio je gotovo 140 kilograma i uspješno održava tu kilažu, što je izniman uspjeh s obzirom na to da je s 24 godine imao više od 225 kilograma.

Ethan Suplee Foto: Profimedia

Svoj put mršavljenja započeo je nakon serije "Zovem se Earl", a do crvenog tepiha za film "Unstoppable" već je izgubio preko 90 kilograma. Svoj uspjeh ne pripisuje strogim dijetama, već treningu snage i uravnoteženoj prehrani temeljeno na cjelovitim namirnicama.

U petak je rezultat svog rada pokazao na susretu sa suigračicom iz serije, Jaime Pressly. Odjeven u crnu majicu i hlače, Suplee je impresionirao izgledom, ostavivši publiku bez daha.

"Na svom sam vrhuncu Proveo sam 35, 40 godina bez da sam skinuo majicu u javnosti. Fotografije nisu retuširane. Sjene nisu pojačane. Ima opuštene kože. Ima ožiljaka. Ovo sam ja."

Prošle je godine dosegnuo samo 9% tjelesne masti, a sve zahvaljujući preciznom balansiranju ugljikohidrata i natrija uz pomoć trenera Jareda Feathera.

Ethan Suplee - 9 Foto: Ethan Suplee/Instagram

Ethan Suplee - 3 Foto: Ethan Suplee/Instagram

Ethan Suplee - 4 Foto: Ethan Suplee/Instagram

Sada mu je važnije graditi zdrav odnos s hranom i životom – nedavno je svojoj 15-godišnjoj kćeri po prvi put dao da proba krumpiriće iz McDonald'sa.

