Poznata BiH redateljica od supruga se oprostila najdirljivijim riječima: "Za mene je bio..."

Jasmila Žbanić oprostila se emotivnim riječima od supruga i suradnika Damira Ibrahimovića Tumbe.
Bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić oprostila se emotivnom porukom od supruga i bliskog suradnika Damira Ibrahimovića Tumbe, koji je preminuo iznenada 10. listopada u Sarajevu, u 61. godini života.
Tumba je bio jedan od najvažnijih filmskih djelatnika u regiji i dugogodišnja pokretačka snaga brojnih zajedničkih projekata.
"Najljepša duša, otjelotvorenje ljubavi i životne radosti, duha i plemenitosti. Za mene je bio čitav svijet. Zajedno smo bili od 1992. godine. U ratu je bio pripadnik Laste – vraćao se s linija blatnjav i umoran, a opet širio beskrajan optimizam. U našem radu, kroz Deblokadu, koju smo osnovali 1997. godine, on je bio srce koje je stajalo iza svega", napisala je Jasmina.
Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Prisjetila se i svih filmova koje su zajedno stvarali, među kojima su "Grbavica", "Na putu", "Muškarci ne plaču", "Quo vadis, Aida?" i mnogi drugi.
"Volio je izazove i pobjede. Radovali smo se susretima s publikom, nagradama, festivalima – s istom strašću prema filmu i pričama. Voljeli smo se, voljeli raditi, i svaki dan bio je pun ideja i smijeha" dodala je.
Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Posebno je istaknula njegovu povezanost s kćeri Zoe, ali i ljubav prema prijateljima, Sarajevu, Stocu i ljudima općenito.
"Planirali smo mnogo toga i ostvarićemo – ja u ovom preteškom svijetu, a on sa mnom, svakog dana. Pa neće nas valjda nešto banalno poput smrti u tome omesti?"
Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Za kraj, zahvalila je svima na riječima podrške.
"Trenutno nisam u mogućnosti odgovarati ni na poruke ni na pozive. Znam koliko ste voljeli Tumbu, i znam da je i vama teško. Hvala vam što ste ga učinili sretnim čovjekom."
Damir Ibrahimović i Jasmila Žbanić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Jasmila Žbanić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Komemoracija će biti održana 15. listopada u 11 sati u Narodnom pozorištu u Sarajevu, dok će informacije o ukopu urne biti objavljene naknadno.
