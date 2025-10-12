Haris Džinović koncert u Lisinskom posvetio Halidu Bešliću, emocije su preplavile dvoranu!

Haris Džinović održao je emotivan koncert u Lisinskom posvećen Halidu Bešliću, ispunjen sjećanjima, glazbom i dirljivim trenucima koji su oduševili publiku.

Haris Džinović sinoć je u prepunoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog priredio večer za pamćenje, posvećenu svom bliskom prijatelju i kolegi, nedavno preminulom Halidu Bešliću.

Koncert je otvoren instrumentalnim uvodom koji je dvoranu ispunio posebnom, gotovo svečanom atmosferom. Prije nego što je zapjevao, Haris se obratio publici s nekoliko emotivnih riječi.

Haris Džinović - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell

"Ovaj koncert posvećujem našem dragom, nedavno preminulom drugu i prijatelju, velikoj legendi Halidu Bešliću", što je izazvalo snažan pljesak i vidnu emociju među okupljenima.

Haris Džinović - 7 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Haris Džinović - 6 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Večer je započela izvedbom pjesme "Kad ja pođoh na Bembašu", tradicionalne sevdalinke koja priziva duh starog Sarajeva i dotiče nostalgiju - pjesmom koja je, simbolično, otvorila poglavlje zajedničkih uspomena Harisa i Halida.

Haris Džinović - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Tijekom koncerta, na velikom platnu iza izvođača nizale su se fotografije iz zajedničkih nastupa, kao i privatnih trenutaka koji su dodatno naglasili dubinu njihova prijateljstva.

Haris Džinović - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Haris Džinović - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Vrlo brzo nakon početka, Haris je sišao s pozornice i pridružio se publici, što je izazvalo ovacije i podiglo atmosferu na višu razinu. Energija nije jenjavala ni trenutka – publika je pjevala, plesala i bila u potpunosti uvučena u emocijom nabijenu večer.

U gotovo dva i pol sata programa, bez pauze, nizale su se neke od njegovih najpoznatijih pjesama, kap što su "Ostariću neću znati", "Poznaćeš me", "Dajte vina, hoću lom", "Nazdravite drugovi", "I tebe sam sit kafano", "Pariške kapije", "Rano je za tugu i mnoge druge", koje su publika i Haris pjevali uglas.

