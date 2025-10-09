Haris Džinović otkazao nastup zbog smrti Halida Bešlića: "U znak poštovanja..."

Haris Džinović odgodio je koncert na Jahorini u znak poštovanja prema preminulom Halidu Bešliću, od kojeg se oprostio emotivnim riječima.

Haris Džinović donio je emotivnu odluku da odgodi svoj koncert na Jahorini, koji se trebao održati sutra, nakon vijesti o smrti Halida Bešlića. Novi datum nastupa bit će naknadno objavljen.

"Koncert se odgađa zbog tužne vijesti o smrti velikana naše muzičke scene, Halida Bešlića. U znak poštovanja prema njegovom liku i djelu, odlučeno je da se termin pomjeri kako bismo svi imali priliku da se dostojanstveno oprostimo od čovjeka koji je obilježio generacije", poručili su organizatori.

Džinović se od voljenog kolege oprostio i putem Instagrama, emotivnim riječima koje su pogodile mnoge.

"Ali znam zasigurno da je otišla jedna velika ljudska gromada, po svim segmentima velike ljudske dobrote, drugarstva i mnogih lijepih stvari koje su ga krasile. Bio je pjevač koji je obilježio epohu i sa najviše hitova koji će zauvijek ostati upamćeni. Tvojom smrću, svi smo jako ožalošćeni kao i cijela svjetska javnost koja te je poznavala. Mirno mi počivaj dragi moj Haldane... Zauvijek tvoj Haris."

