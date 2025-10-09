Trenuci kad se nazirao kraj braka: Vitasović se prisjetio bivše supruge

Alen Vitasović posvetio je tužnu objavu bivšoj supruzi Eleonori.

U kolovozu ove godine domaćim medijima proširila se vijest o tome da se razveo Alen Vitasović.

"Eleonora i ja se nismo pomirili. Gotovo je. Žao mi je, naravno, kad isplaniraš nešto u životu pa se to ne dogodi, ali to je život", rekao je Vitasović za Slobodnu.

Alen Vitasović Foto: Goran Sebelic/Cropix

U lipnju ove godine Alen je za medije rekao da su se samo ''razišli'', a nadao se kako će se pomiriti.

''Eleonora i ja smo raskinuli. Ne znam što će biti dalje. Život ide dalje. Žao mi jer je divna žena. Nikad se ne zna.''

Alen Vitasović - 4 Foto: In Magazin

No, do pomirbe nije došlo.

Da je slomljen što se dogodilo, ponovno je istaknuo na svom Facebooku. Naime, objavio je svoju pjesmu i spot u kojem je glumila upravo Eleonora te napisao tužne riječi.

''Moj najdraži spot u životu. Tu se već nazirao kraj. Za Eleonoru i mene. I onda tisuću stvari, okolnosti, ljudi, mediji... su na jedan način potpomogli neuspjeh. Ljubav u meni i dalje'', napisao je.

Alen Vitasović i Eleonora vjenčali su se 2022. godine, a na intimnoj ceremoniji pojavili su se samo najbliži. Eleonora je pjevaču bila druga supruga.

Prije nje Vitasović je više od dva desetljeća bio u braku sa Sandrom, s kojom ima dvoje djece – sina Ivana i kćer Miju.

Godine 2015. počela su se pojavljivati šuškanja o problemima u braku, a iako su tada pokušali zadržati privatnost, razlaz se s vremenom potvrdio.

In Magazin: Alen Vitasović - 4 Foto: In Magazin

Lima Len i Alen Vitasović - 5 Foto: In Magazin

