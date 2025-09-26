Alen Vitasović iznenada otkazao nastup zbog zdravstvenih problema: ''Slomljena dva rebra...''

Glazbenik je iznenadio svoje obožavatelje na društvenim mrežama objavom da je imao nesreću.
Istarski glazbenik Alen Vitasović otkazao je svoj koncert u Umagu, a razlog je otkrio na društvenim mrežama.
Nastup je trebao održati 27. rujna u sklopu glazbene večeri Istarski i talijanski hitovi, no zbog zdravstvenih problema bio je prisiljen otkazati dolazak.
Alen Vitasović Foto: Dancing Bear PR
"Poštovani prijatelji, moram vas obavijestiti da zbog zdravstvenih problema i nesreće koju sam zadobio (slomljena dva rebra) ne mogu nastupiti kao gost u Umag. Ispričavam se svima i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom", napisao je na Facebooku.
Nakon objave, obožavatelji su ga zatrpali porukama podrške i zaželjeli mu brz oporavak.
Već neko vrijeme kruže glasine o tome da su bivša saborska zastupnica i čelnica Radničke fronte Katarina Peović te istarski glazbenik u vezi. Tko je ona saznajte OVDJE.
Katarina Peović, Alen Vitasović Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Katarina Peović, Alen Vitasović Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
On je otkrio istinu o njihovu odnosu, a detalje pročitajte OVDJE.
In Magazin: Alen Vitasović - 4 Foto: In Magazin
