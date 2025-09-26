Tko prvi, njegov brodić! Zavirite u luksuznu grdosiju na moru kojoj još samo fali investitor

Poljaci su osmislili projekt najvećeg katamarana na svijetu – dugačak 65 metara, s bazenom, jacuzzijem i luksuzom koji oduzima dah. Fali mu samo investitor.

Poljsko brodogradilište Sunreef Yachts predstavilo je na prestižnom Monaco Yacht Showu projekt najvećeg katamarana na svijetu. Radi se o luksuznom plovilu vrijednom oko 200 milijuna funti (oko 220 milijuna eura), koje bi, ako se projekt realizira, postalo sinonim za raskoš na vodi.

Katamaran je osmišljen u impresivnoj duljini od 65 metara te s unutarnjim prostorom od čak 1.800 GT (međunarodna jedinica za volumen broda). To znači da nudi nevjerojatno mnogo prostora za život i druženje – nešto što do sada nije viđeno u svijetu katamarana.

Luksuzni katamaran, Sunreef Yachts Foto: Profimedia

Luksuzni katamaran, Sunreef Yachts Foto: Profimedia

Prema dizajnerskom prijedlogu, kabina vlasnika zauzimala bi cijeli gornji kat, s panoramskim prozorima, privatnim salonom, garderobom, radnom sobom i luksuznom kupaonicom s kadom za dvoje. Gostima bi na raspolaganju bilo sedam dvokrevetnih kabina, dok bi se društvene zone protezale kroz prostrane blagovaonice, panoramske salone i bar u obliku polumjeseca.

Luksuzni katamaran, Sunreef Yachts Foto: Profimedia

Luksuzni katamaran, Sunreef Yachts Foto: Profimedia

Luksuzni katamaran, Sunreef Yachts Foto: Profimedia

Na vanjskim palubama planirani su sadržaji za potpuni užitak – bazen dug šest metara, jacuzzi i prostrane terase namijenjene opuštanju, ali i velikim zabavama.

Luksuzni katamaran, Sunreef Yachts Foto: Profimedia

Katamaran je zamišljen kao kombinacija izdržljivog plovila za duge ekspedicije i vrhunskog luksuza za opuštena krstarenja Mediteranom. Ako dođe do realizacije, trebao bi postizati brzine do 18 čvorova, uz komfor i stil kakvi se rijetko viđaju.

Luksuzni katamaran, Sunreef Yachts Foto: Profimedia

Luksuzni katamaran, Sunreef Yachts Foto: Profimedia

Luksuzni katamaran, Sunreef Yachts Foto: Profimedia

Luksuzni katamaran, Sunreef Yachts Foto: Profimedia

Sunreefov projekt trenutaačno čeka investitora koji bi bio spreman izdvojiti vrtoglavih 200 milijuna funti i postati vlasnik ovog pravog plovećeg carstva.

