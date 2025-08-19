Plutajuće remek-djelo snimljeno u Hrvatskoj! Što sve krije jedna od najluksuznijih jahti na svijetu?

Kismet je ove godine ponijela titulu Superjahte godine, a na njoj, nema što nema.

U Lijepu Našu, točnije u Dubrovnik, došla je još jedna superjahta.

Riječ je o Kismetu, novoj 122-metarskoj ljepotici iz prestižnog brodogradilišta Lürssen kojoj se vrijednost procijenjuje na vrtoglavih 360 milijuna eura. Njezin vlasnik je Shahid Khan, američko-pakistanski milijarder i vlasnik nogometnog kluba Fulham te NFL ekipe Jacksonville Jaguars.

Jahta Kismet Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kismet je prava plutajuća palača – ima vlastiti helipad, raskošan wellness centar, kino i noćni klub, a unutrašnjost je uređenа u glamuroznom stilu studija Reymond Langton Design. Na pramcu je krasi upečatljiva figura jaguara, a 2025. godine ponijela je titulu Superjahte godine, potvrđujući svoj status jedne od najluksuznijih jahti na svijetu.

Jahta Kismet Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na brodu se može smjestiti do 12 gostiju, uz posadu od preko 30 članova.

Procjenjuje se da tjedni najam Kismeta stoji oko tri milijuna eura, ne računajući gorivo, hranu, piće, posadu i pristanišne troškove.

Na palubi u Dubrovniku snimljeno je i zanimljivo društvo. Među gostima je i Fran Scola, visoki izvršni direktor moćne tvrtke OKO Group. On je i član Upravnog odbora luksuznog hotelskog brenda Aman Resorts, koji je u vlasništvu Vladislava Doronina.

Jahta Kismet Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jahta Kismet Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njega javnost pak pamti po vezi sa slavnom manekenom Naomi Campbell.

