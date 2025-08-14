Luksuz na moru: Doznajte koliko koštaju ploveće rezidencije za najbogatije!

Uz visoku modu, i superjahte su simbol luksuza, prestiža i slobode. Ove impresivne ploveće rezidencije, često duže od 30 metara, nisu samo sredstva za putovanje, već i izraz bogatstva te vrhunskog umijeća inženjerstva i dizajna. U idućim minutama superjahte će vam pokazati naša Dijana Kardum.

Kad se ovakva ljepotica usidri u nekoj luci, malo komu ne zastane dah. Kombinacija dizajna, napredne tehnologije i beskrajnih mogućnosti za istraživanje čini ih ultimativnim simbolom modernog luksuza i prestiža. A iza ove stoji talijanski brodograditelj Tilly Antonelli.

''Prije svega jako volim more, volim more i uvijek sam se pitao kad sam jedrio što rade ovi ljudi. No sudbina me odvela u tom smjeru.''

In Magazin: luksuzne jahte - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Svaka superjahta je unikatno remek-delo, kreirano da pruži maksimalnu udobnost i luksuz.

''Jako posebna jahta - SP znači smart performance, to nije samo brzina, to je cijela jahta, komfor, linije trebaju bit jasne.''

Interijeri ovih jahti dovedeni su do savršenstva, dotjeruju se prema željama vlasnika. A na ovoj je radio isti dizajner koji je uredio i prestižni hotel u Rovinju.

Za svoj dizajn nedavno je nagrađen i prestižnom nagradom Compasso d'Oro, koja se dodjeljuje u Italiji za industrijski dizajn.

''Kako znate to? To je prestižna nagrada koju dodjeljuje industrial design association, to je međunarodna nagrada, to je fantastično ostvarenje. ''

In Magazin: luksuzne jahte - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Na ovoj jahti dotjeruju se posljednji detalji. Ona je svojeg vlasnika već pronašla, koji će uskoro otploviti na ovom brodu.

''Superjahta od 50 metara dužine i skoro 10 metara širine, ova jahta je rezultat umjetničkog djela, umjetnika Pierra Lisognija''

''Ono što čini ovaj brod superjahtom to su tri razine, s novim međukatnim dizajnom. Ima unutra 9 paluba. 5 kabina, u kome može odsjesti 10 ljudi, s 9 članova posade''

''Na krmi se nalazi prekrasan Ocean lounge, sa 100 kvadratnim metara, na kojem doslovno možete imati party.''

''To vam je kompletno novi dizajn, nalaze se dvije palube ovako i onda je jedna između tih paluba. Tako da smo tim putem na svakoj razini dobili tri nove palube''

Tehnologija u superjahtama je na najvišem nivou,

''Imamo reformirani fuel sell koji koristi hidrogen i vodu koji bi pretvorio u električnu energiju te time ne samo da štitimo okoliš, nego motor tiše radi i s manje goriva.''

''Cijena je, pogađate – prava sitnica. No to je tek početak vrtoglavih troškova koje ploveće ljepotice iziskuju. Za užitak plovidbe u luksuzu koji se krije ispod palube, milijunaši ne štede''

In Magazin: luksuzne jahte - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Superjahte kreću od 30 milijuna, ova koja se nalazi trenutačno iza mene je koštala 36 milijun.''

Poprilično skupo, no zato ne treba čuditi da se jahta smatra ultimativnim statusnim simbolom.

