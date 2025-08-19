Tko je osebujna ljepotica koja je zaboravila grudnjak za prestižno događanje?

Alisa Čajić bez grudnjaka ispod sakoa pokazala osebujan stil na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala.
Na crvenom tepihu Alisa je zablistala u jarko narančastom kompletu koji se sastojao od elegantnih hlača visokog struka i ležerno krojenog sakoa, ispod kojeg je nosila samo raskošni zlatni body chain nakit. Kombinaciju je dodatno naglasila narančasta torbica u istom tonu i platforme u žutoj nijansi, čime je cijelom outfitu dala trendovski, ljetni pečat.
Alisa Čajić - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Alisa Čajić - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Glumica je uz upečatljiv styling nosila i besprijekornu šminku s naglašenim tušem i minimalističkim ružem, dok je frizura s ravnim šiškama dodatno istaknula njezin moderni i hrabri modni izričaj.
Alisa Čajić - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Alisa Čajić - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Svojim modnim odabirom, Alisa Čajić pokazala je da se ne boji eksperimentirati s bojama i krojevima, te da samouvjereno nosi odvažne kombinacije koje plijene poglede. Njezino pojavljivanje zasigurno će se dugo pamtiti kao jedno od najspektakularnijih izdanja ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala.
Alisa Čajić - 2 Foto: Instagram
Bosanskohercegovačka glumica Alisa Čajić jedno je od najzanimljivijih imena nove glumačke generacije, koja je svojim talentom i osebujnim stilom osvojila filmsko platno, televiziju i kazališne daske.
Rođena je 13. ožujka 1990. u Sarajevu, gdje je i diplomirala na Akademiji scenskih umjetnosti u klasi profesora Admira Glamočaka. Još za vrijeme studija pokazivala je nevjerojatnu posvećenost i strast prema glumi, a danas je prepoznatljiva po svojim snažnim i emotivnim interpretacijama.
Alisa Čajić - 4 Foto: Instagram
Publika ju je imala priliku gledati u brojnim popularnim serijama poput "Na rubu pameti", gdje je tumačila lik Kristine Dilber, zatim u seriji "Znam kako dišeš" kao Dalila te u "Tenderu" u ulozi Amine Lu. Na filmskom platnu istaknula se u projektima "Efekat leptira", "Ništa, samo vjetar" i filmu "The Frog".
Osim pred kamerama, Alisa redovito nastupa i u kazalištu, gdje je tumačila izazovne uloge u predstavama poput "Antigone" i "Vođe", a svako njezino pojavljivanje na sceni kritika i publika dočekuju s oduševljenjem.
Alisa Čajić - 5 Foto: Instagram
Uz glumački rad, osnivačica je kreativnog studija Mirabilis Creativity, gdje kroz radionice i školu glume prenosi svoje znanje i iskustvo mlađim generacijama. Također, aktivno podržava slobodu izražavanja i ljudska prava, naglašavajući važnost ljubavi, prihvaćenosti i jednakosti.
Sa svojim prepoznatljivim stilom i hrabrim umjetničkim izborima, Alisa Čajić zasluženo zauzima posebno mjesto na regionalnoj sceni, a njezino ime sve češće pronalazi put i do međunarodne publike.
