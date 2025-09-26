Tko je prezgodna plavuša za koju se šuška da je zavela 26 godina starijeg rastavljenog glumca?

Glumac Sacha Baron Cohen nakon razvoda od Isle Fisher navodno je zapeo za mlađahnu bombu s OnlyFansa.

Glumac Sacha Baron Cohen po prvi viđen je s atraktivnim modelom Hannah Palmer nakon što je otkriveno da navodno izlaze.

53-godišnji glumac iz filma ''Borat'' razveo se od glumice Isle Fisher krajem 2023. nakon 14 godina braka i troje zajedničke djece.

Isla Fisher i Sacha Baron Cohen (Foto: AFP) Foto: Afp

Navodno je nakon toga započeo romansu s modelom 26 godina mlađom od njega, nakon što su se upoznali na proslavi 50. rođendana Taike Waititija na Ibizi prošlog mjeseca.

Hannah Palmer - 7 Foto: Instagram

Sada su se pojavile fotografije para kako sjede jedno pored drugog na toj proslavi. Fotografije pogledajte OVDJE.

''Sacha i Hannah su se vjerojatno upoznali na zabavi. Bila je to velika večera za stolom prije nego što su otišli plesati u noćni klub u vili. Hannah je super zabavna djevojka i jednako je pametna koliko je i lijepa. Sacha je jako sretan što je uspio dogovoriti izlazak s njom. Ona je pravi ulov'', rekao je izvor za The Sun.

Hannah Palmer - 5 Foto: Instagram

Viđeni su potom kako napuštaju restoran nakon večere, pri čemu su izašli odvojeno, ali su ušli u isti Cadillac Escalade limuzinu.

''Proveli su dva sata unutra i činilo se da su duboko u razgovoru. Unatoč razlici u godinama, odlično su se slagali i imali su puno tema za razgovor'', dodao je izvor.

Hannah Palmer - 15 Foto: Instagram

Hannah Palmer - 12 Foto: Instagram

Hannah je stekla veliki broj pratitelja na društvenim mrežama zahvaljujući provokativnim fotografijama, s 2,2 milijuna pratitelja na Instagramu i 575.000 na TikToku.

Njezin profil na društvenim mrežama pun je fotografija u bikiniju s egzotičnih i luksuznih putovanja.

Imala je i OnlyFans račun za provokativniji sadržaj, na kojem je, kako tvrdi, zaradila nevjerojatnih 4 milijuna funti u prvoj godini na toj platformi za odrasle.

Hannah Palmer - 6 Foto: Instagram

