Još jedan poznati par koji nije opstao: Braku je došao kraj poslije 14 godina, sumnja se i zašto!

Nakon 14 godina braka rastaju se Sacha Baron Cohen i Isla Fisher, a tužnu vijest podijelili su u Instagram priči.

Poznati glumački par Sacha Baron Cohen i Isla Fisher objavili su na Instagram priči da se rastaju nakon 14 godina braka.

Zajedno imaju troje djece - kćeri 17-godišnju kći Olive i 13-godišnju Elule te 9-godišnjeg sina Montgomeryja.

Kako navode u objavi, glumački par nije zajedno još od prošle godine.

"Nakon dugog teniskog meča, koji je trajao više od 20 godina, konačno odlažemo svoje rekete... Godine 2023. zajedno smo podnijeli zahtjev za razvod braka. Uvijek smo cijenili svoju privatnost i zato smo na ovoj promjeni radili tiho", napisali su uz fotografiju na kojoj poziraju u odjeći za tenis.

Inače, Sacha i Isla svoju su romansu gotovo uvijek držali u privatnosti, no oboje su tijekom zajedničkih godina s javnosti podijelili neke zanimljive uvide u svoju vezu, često dospjevši na naslovnice.

U nedavnom objavljenom intervjuu, bivša zvijezda serije "Home and Away" priznala je da je vodila ljubav s mužem dok je on bio odjeven kao Borat, inače glavni lik u poznatoj britanskoj komediji kojeg je utjelovio Baron Cohen.

Par se upoznao 2001., a vjenčao 2010. godine, a vijest o razvodu došla je nakon što je australska glumica Rebel Wilson u svojim novim memoarima "Rebel Rising" iznijela šokantne tvrdnje o svom iskustvu s komičarom Sachom, s kojim je 2016. snimila komediju.

U knjizi je otkrila kako ju je Cohen nagovarao da se skine za neke scene iako je ona inzistirala na "pravilu bez golotinje", ali Sacha je sve to demantirao.

"Tražio je da gurnem prst u njegovu stražnjicu jer je mislio da bi to bila smiješna scena u filmu. Osjećala sam se potpuno nepoštovanom", objasnila je Rebel u memoarima.

Nije bilo tako davno kada se činilo u braku Fisher i Cohena cvjetaju ruže, a Isla je čak u jednom intervjuu otkrila da se u sada već bivšeg supruga zaljubila na prvi pogled.

"Upoznavanje sa Sachom za mene je bilo poput dobitka na lutriji. Naš odnos izgrađen je na zajedničkom smislu za humor i spremnosti na brak" rekla je ona svojevremeno.

