Gotovo nitko ne zna kako danas izgledaju već odrasla djeca ovog poznatog para, ona je sad objasnila zašto je to tako

Isla Fisher i Sacha Baron Cohen jedan su od najpoznatijih parova, a ona je sada objasnila zašto svoju djecu i privatan život toliko kriju od očiju javnosti.

Isla Fisher i Sacha Baron Cohen jedan su od najpoznatijih svjetskih parova, a iako ih mnogi vole, svoj privatan život i djecu čvrsto drže podalje od očiju javnosti.

Glumica i njezin partner komičar nikad nisu na društvene mreže postavili slike svoje troje djece Olive, Elule i Montgomeryja.

Isla je objasnila razlog zašto ih je odlučila držati podalje od svjetla reflektora.

Rekla je: 'To nije fer prema njima! Djeca zaslužuju normalno djetinjstvo. Želim da budu vani i da se igraju i trče uokolo, a ne da se osjećaju samosvjesno.''

Ovo nije prvi put da je glumica progovorila o svojoj odluci da svoju djecu zaštiti od očiju javnosti.

U intervjuu za Marie Claire Australia 2021., Isla je rekla: ''Majčinstvo je zapravo moja omiljena tema, ali to držim privatnim. Mislim da svi roditelji pokušavaju zaštititi svoju djecu, posebno u doba društvenih medija. Želim da naša djeca imaju normalno djetinjstvo, da se mogu igrati vani bez pritiska ili nadzora. Sva djeca imaju pravo jednostavno biti djeca, a ja nikad ne bih prodala film ili časopis govoreći o mojoj djeci.''

U studenom prošle godine Isla je objasnila kako joj je biti majka najvažnija uloga u životu.

Holivudska zvijezda koja je karijeru započela u australskoj sapunici ''Home and Away'', rekla je za The Australian Women's Weekly da joj glumačke vještine često dobro dođu kada odgaja svoje troje djece.

''Jedna od prednosti glumca je što imaš hrpu budalastih glasova koje izgovaraš prije spavanja'', rekla je.

Rekla je da voli čitati priče za laku noć svojoj djeci i često koristi svoju maštu kako bi smislila zabavne i zanimljive priče.

Rekla je: ''Često postoji poučna lekcija koja vodi do zanimljivih rasprava. Ako netko ima problema u školi ili tako nešto, malo ću skrojiti priču za laku noć kako bi se uskladila sa svime što se događa'', dodala je.

Holivudski par preselio se iz Los Angelesa u Sydney 2020. godine.

Iako se naširoko nagađalo da su se preselili kako bi pobjegli od pandemije koronavirusa, izvještaji su tvrdili da su zapravo bježali od burne političke klime u Americi.

''Nisu htjeli odgajati svoju djecu u Trumpovoj Americi'', rekao je bliski izvor za Sydney Morning Herald.

Isla i Sacha prvi put su se upoznali na zabavi u Sydneyu 2002. godine, a vjenčali su se osam godina kasnije.

''To je zabavna vožnja. Osjećam se tako sretnom što imam Sachu u svom životu'', rekla je.

