Njezin suprug nije baš svima omiljen, ali ona se ludo zaljubila na prvi pogled i zbog toga nije požalila

Sacha Baron Cohen i Isla Fisher uživaju na odmoru na Barbadosu, gdje su ih pronašli i paparazzi.

Supruga poznatog komičara i glumca Sache Barona Cohena, Isla Fisher snimljena je u opuštajućim trenucima odmora na kojem uživa na Barbadosu.

Pogledaj i ovo Najljepše ljubavne priče 10 zvjezdanih parova koje nismo mogli zamisliti zajedno, a oni danas ne mogu jedno bez drugog

46-godišnja australska glumica pokazala je pritom obline u ružičastom badiću na plaži, dok se 51-godišnji Sacha otputio na izlet brodom. Par koji je prošle godine proslavio 12. godišnjicu braka praznike je odlučio provesti na egzotičnom otočju, koje je jedno od omiljenih lokacija svjetskih faca, čime se su se pohvalili i na društvenim mrežama.

Isla i Sacha upoznali su se na zabavi u Sydneyu 2002. godine, a vjenčali osam godina kasnije. Prošle godine Isla je priznala da se ludo zaljubila u svog supruga Sachu kad su se prvi put sreli. Otkrila je to u emisiji The Project, nakon što joj je voditeljica Lisa Wilkinson rekla da je Sacha nedavno bio rekao da je to za njega bila ljubav na prvi pogled, ali ne i za nju.

"Ne znam zašto je to rekao, šalio se! Odmah sam ga potpuno zavoljela. Mislim, znala sam da je to definitivno ljubav na prvi pogled", izjavila je Isla.

Sacha nas je svojim glumačkim izvedbama nerijetko šokirao, njegovi bizarni likovi poput Borata ili Ali G-ja ostavljali u čudu i bez teksta, a mnogi su se i zgražali nad njegovom pojavom. No on je jedna osoba na ekranu, a sasvim druga u privatnom životu, kada se pretvara u nježnog i brižnog supruga čije srce već dvadesetak godina pripada samo jednoj ženi, njegovoj Isli.

Par se prije dvije godine odlučio preseliti iz Los Angelesa u australski Sydney i čini se da su tamošnji način života prihvatili u potpunosti te da im baš odgovara. Naravno da ni na drugom kraju svijeta ne mogu izbjeći objektive dežurnih paparazza, a fotografije pokazuju kako uživaju u slobodnom vremenu na suncu i ležernim šetnjama.

Isli selidba nije ni bila veliki problem s obzirom na to da je odrasla u Perthu, a u Sydneyju započela svoju glumačku karijeru, gdje je 2002. godine upoznala Sachu, a zbog toga je i dandanas sretna.

"Uvijek me iznenadi to što imam posao, što sam u braku i imam svoju obitelj. Sve drugo mi dođe poput bonusa" izjavila je Isla u jednom od nedavnih intervjua za Marie Clarie.

Isla i Sacha zaručili su se 2004. godine, a vjenčanje je održano u Parizu šest godina kasnije. Zajedno imaju troje djece, a sve ove godine za njih se nije vezao niti jedan skandal, što je prava rijetkost među holivudskim bračnim parovima.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Pogledajte škakljive scene Meghan Markle koje su pogodile princa Harryja, poželio je da ih nikad nije ni vidio!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ona je bivši supermodel - u 58. godini pozirala je u toplesu pa pratiteljima uputila sljedeće: ''Nemam što skrivati...''