Raskošan dekolte prelio joj se preko tijesne haljine, ništa joj nije pomoglo da ovaj outfit učini pristojnim!

Isla Fisher utegnula se u usku haljinicu za snimanje ''Late Night Showa'', a njene bujne grudi umalo su joj ispale dok je hodala prema ulazu iz automobila.

Australska glumica Isla Fisher svijetu je najpoznatija kao supruga slavnog glumca Sache Barona Cohena, ali ovog puta u javnost je izašla bez njega i to u vrlo izazovnom izdanju.

47-godišnju Islu paparazzi su dočekali ispred zgrade dok je dolazila na snimanje ''Late Night Showa'' u New Yorku, a njena uska mini-haljina umalo joj je stvorila probleme.

S pomalo staromodnim detaljima, Isla je nosila haljinu bez naramenica koja je istaknula njene bujne grudi, a da kombinaciju učini malo pristojnijom, ogrnula se crnim kaputićem.

Iako njeno ime nije toliko poznato javnosti, Fisher je glumila u brojnim poznatim filmovima, ''Lovcima na djeveruše'', ''Majstorima iluzije'', ''Izazovu ljubavi'', ''Tajnim snovima jedne šopingholičarke'' i mnogim drugima.

No, većina ju je zapamtila po braku s jednim od najkomičnijih glumaca Sachom Baronom Cohenom.

Isla i Sacha upoznali su se na zabavi u Sydneyu 2002. godine, a vjenčali osam godina kasnije. 2022. godine Isla je priznala da se ludo zaljubila u svog supruga Sachu kad su se prvi put sreli. Otkrila je to u emisiji The Project, nakon što joj je voditeljica Lisa Wilkinson rekla da je Sacha nedavno bio rekao da je to za njega bila ljubav na prvi pogled, ali ne i za nju.

"Ne znam zašto je to rekao, šalio se! Odmah sam ga potpuno zavoljela. Mislim, znala sam da je to definitivno ljubav na prvi pogled", izjavila je Isla.

Par se prije tri godine odlučio preseliti iz Los Angelesa u australski Sydney i čini se da su tamošnji način života prihvatili u potpunosti te da im baš odgovara. Isli selidba nije ni bila veliki problem s obzirom na to da je odrasla u Perthu, a u Sydneyju započela svoju glumačku karijeru, gdje je 2002. godine upoznala Sachu, a zbog toga je i dandanas sretna.

Isla i Sacha zaručili su se 2004. godine, a vjenčanje je održano u Parizu šest godina kasnije. Zajedno imaju troje djece, a sve ove godine za njih se nije vezao niti jedan skandal, što je prava rijetkost među holivudskim bračnim parovima.

Zanimljivo je da glumica i njezin partner komičar nikad na društvene mreže nisu postavili slike svoje troje djece Olive, Elule i Montgomeryja.

Isla je objasnila razlog zašto ih je odlučila držati podalje od svjetla reflektora.

Rekla je: ''To nije fer prema njima! Djeca zaslužuju normalno djetinjstvo. Želim da budu vani i da se igraju i trče uokolo, a ne da se osjećaju samosvjesno.''

