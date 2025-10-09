Što on tu radi? Glumačka legenda iznenadila putnike u javnom prijevozu

Legendarni glumac iznenadio je putnike podzemne željeznice kada se bez pompe pojavio među njima u ležernom izdanju.

Glumačka legenda Tom Hanks priredio je pravo iznenađenje slučajnim putnicima njujorške podzemne željeznice kada se ovog tjedna pojavio, sasvim neočekivano, među njima.

Iako je riječ o jednom od najpoznatijih glumaca na svijetu, 69-godišnji dobitnik Oscara ovim je potezom pokazao koliko je skroman i prizeman. Umjesto luksuzne vožnje u limuzini, Hanks je odlučio koristiti javni prijevoz za kretanje po gradu.

Tom Hanks Foto: Profimedia

Putnici su ga prepoznali dok je stajao u vlaku, odjeven u jednostavnu kombinaciju: maslinastozelenu kapu, jaknu preko tamnosivog pulovera, crne hlače i prozirne naočale. Za dodatnu zaštitu nosio je i zaštitnu masku koja je skrivala većinu njegova prepoznatljivog lica.

Tom Hanks Foto: Profimedia

Iako mu neto vrijednost iznosi oko 400 milijuna dolara, Hanks je djelovao potpuno opušteno – stajao je pokraj vrata, promatrao vagone i ponašao se poput bilo kojeg drugog putnika.

Nekolicina pažljivijih suputnika uspjela ga je i uslikati, a fotografije su ubrzo počele kružiti internetom.

Tom Hanks Foto: Profimedia

Tom Hanks Foto: Profimedia

Tom Hanks Foto: Profimedia

