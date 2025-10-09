Na splitskoj svadbi Rakitićeva Raquel imala je modni as zbog kojeg su je svi gledali

Nije strano da je Rakitićeva supruga vlasnica luksuznih komada, a sada je na Instagramu pokazala i skupocjenu torbicu.
Splitsko vjenčanje nogometaša Anthonyja Kalika i modne dizajnerice Ivone Glavaš okupilo je brojna poznata lica, a pozornost je privukao i dolazak Ivana Rakitića i njegove supruge Raquel Mauri.3 vijesti o kojima se priča ''Djelujem iz sjene...'' Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca dirljiv prizor Sin Halida Bešlića stigao među Sarajlije koje su pjevale očeve pjesme postala klasik! Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Par se pojavio na proslavi elegantno odjeven, no svi pogledi bili su usmjereni prema Raquel, koja je zablistala u modernom tamnozelenom kombinezonu s prozirnim rukavima i strukturiranim detaljima oko dekoltea.
Raquel Mauri, Ivan Rakitić Foto: Instagram
Ipak, jedan modni dodatak posebno je plijenio pažnju – njezina torbica.
Raquel Mauri, Ivan Rakitić, Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Instagram
Raquel je u ruci nosila raskošnu Louis Vuitton torbicu u obliku rasklopljene lepeze.
Uz decentan nakit, valovitu frizuru i besprijekoran makeup, Raquel je još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najstiliziranijih supruga nogometaša.
Pogledaji ovo Celebrity Zašto se Victoria Beckham nikad ne smije? Iza svega stoji pomalo tužan razlog
''Tako si lijepa'', ''Predivna'', ''Zgodnica'', ''Prelijepa si, tvoja torbica ne može biti ljepša'', ''Što je lijepo, lijepo je'', ''Kakav par'', ''Lijepi ste'', dio je komentara s Instagrama.
Galerija 29 29 29 29 29
Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovo? Novi izgled starog znanca s ekrana učinio ga je neprepoznatljivim
Sudeći po osmijesima, par je uživao u slavlju, a njihova prisutnost svakako je dodatno uveličala splitsku svadbenu večer.
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram
Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 3 Foto: Instagram
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 6 Foto: Instagram
Više fotki sa svadbe hajdukovca i lijepe Osječanke pogledajte OVDJE.
Na svadbi su bili i Marko i Iris Livaja, a o tome smo pisali OVDJE.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Maja i Šime više se ne razdvajaju! Nakon splitske fešte završili u društvu gradonačelnika
1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Preživio je četiri moždana udara, a onda iznenada otišao zauvijek na baš dirljiv datum
Pogledaji ovo Celebrity Jennifer Aniston o teškoj borbi da postane majka: ''Ljudi nisu znali moju priču...''