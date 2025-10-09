Na splitskoj svadbi Rakitićeva Raquel imala je modni as zbog kojeg su je svi gledali

Nije strano da je Rakitićeva supruga vlasnica luksuznih komada, a sada je na Instagramu pokazala i skupocjenu torbicu.

Splitsko vjenčanje nogometaša Anthonyja Kalika i modne dizajnerice Ivone Glavaš okupilo je brojna poznata lica, a pozornost je privukao i dolazak Ivana Rakitića i njegove supruge Raquel Mauri.

Par se pojavio na proslavi elegantno odjeven, no svi pogledi bili su usmjereni prema Raquel, koja je zablistala u modernom tamnozelenom kombinezonu s prozirnim rukavima i strukturiranim detaljima oko dekoltea.

Raquel Mauri, Ivan Rakitić Foto: Instagram

Ipak, jedan modni dodatak posebno je plijenio pažnju – njezina torbica.

Raquel Mauri, Ivan Rakitić, Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Instagram

Raquel je u ruci nosila raskošnu Louis Vuitton torbicu u obliku rasklopljene lepeze.

Uz decentan nakit, valovitu frizuru i besprijekoran makeup, Raquel je još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najstiliziranijih supruga nogometaša.

''Tako si lijepa'', ''Predivna'', ''Zgodnica'', ''Prelijepa si, tvoja torbica ne može biti ljepša'', ''Što je lijepo, lijepo je'', ''Kakav par'', ''Lijepi ste'', dio je komentara s Instagrama.

Sudeći po osmijesima, par je uživao u slavlju, a njihova prisutnost svakako je dodatno uveličala splitsku svadbenu večer.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 3 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 6 Foto: Instagram

