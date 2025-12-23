Namrgođeni Beckham viđen prvi put nakon teške obiteljske krize, sve je eskaliralo uoči Božića

Loše raspoloženje i teška obiteljska kriza vidljivo su obilježili dane obitelji Beckham. David se prvi put pojavio u javnosti nakon što je njihov sin Brooklyn blokirao cijelu obitelj na Instagramu, a obiteljski sukob prije Božića eskalirao do najviše točke.

David Beckham viđen je prvi put otkako je njegov sin Brooklyn blokirao cijelu obitelj na Instagramu.

U ponedjeljak je bivši nogometaš (50) prisustvovao pogrebu legende Stone Rosesa, Garyja Manija Mounfielda, zajedno sa svojim bivšim suigračem iz Manchester Uniteda, Garyjem Nevilleom.

To se dogodilo nakon teškog vikenda tijekom kojeg je njegov sin Cruz tvrdio da je Brooklyn blokirao obitelj, dok je njihov sukob eskalirao do točke usijanja.

Cruz je u objavi, nakon izvješća da su David i Victoria prestali pratiti sina, napisao:

''Moja mama i tata nikada ne bi prestali pratiti svog sina. Probudili su se blokirani. Kao i ja.''

U ponedjeljak je David otišao na pogreb i djelovao je potpuno potišteno i namrgođeno.

Prvo je objavljeno da su David i Victoria prestali pratiti svog najstarijeg sina, prije nego što je 20-godišnji Cruz bijesno ispravio navode.

Tvrdnje o iznenadnom blokiranju potaknule su očito pitanje zašto bi Brooklyn učinio takvo nešto.

Izvori bliski slavnom paru tvrde da je taj Brooklynov potez duboko pogodio Davida i Victoriju.

"David i Victoria nikada neće prestati voljeti Brooklyna. Uvijek će biti tu za njega i željeli su da on to zna. Ovo ih je jako pogodilo."

Navodno je upravo njihovo praćenje Brooklynova profila bio tihi znak podrške, pokušaj da ostanu prisutni u njegovu životu unatoč tomu što već mjesecima ne komuniciraju.

"Sada ni to više ne mogu, ali to nije bila njihova odluka", dodao je izvor.

Brooklyn će ove blagdane provesti u Miamiju sa suprugom Nicolom Peltz i njezinom obitelji, dok će Beckhamovi Božić dočekati u Cotswoldsu, okruženi ostalom djecom – Romeom, Cruzom i Harper.

Napetosti u obitelji traju već neko vrijeme. Brooklyn i Nicola propustili su Davidovu veliku proslavu 50. rođendana, a nisu se oglasili ni povodom njegova viteškog priznanja. Pored toga, Nicola više ne prati Victoriju i Davida na Instagramu, a ni oni nju.

Unatoč svemu, David pokušava održati mostove. Nedavno je podijelio staru obiteljsku fotografiju sa sinovima, a Cruz je podsjetio na lijepe trenutke objavom s plaže u Brazilu. Brooklyn, međutim, na te geste nije reagirao.

Posebno su pogođene njihove majke – Victorijina Jackie i Davidova Sandra. Jackie je, prema izvorima, "na kamin objesila božićne čarape za svih 12 unuka, uključujući onu s Brooklynovim imenom", u nadi da će u obitelji ponovno pronaći put jedni do drugih.

