Vruće izdanje iz Meksika: Prizori u badiću zbog kojih su se svi okretali za pjevačicom

Svjetska pop zvijezda Dua Lipa ponovno je privukla pažnju paparazza, ovaj put na plaži gdje je u društvu partnera Calluma Turnera pokazala besprijekornu figuru i uživala u romantičnom odmoru.

Dua Lipa uhvaćena je na plaži u društvu zaručnika Calluma Turnera, a njezino opušteno izdanje odmah je postalo glavna tema.

U tigrastom badiću koji je savršeno naglasio njezinu vitku figuru, Dua je zračila samopouzdanjem i prirodnom ljepotom. Minimalistički kroj kupaćeg kostima istaknuo je njezinu vitku liniju, dok je cijeli look upotpunila nenametljivim detaljima i ležernom frizurom – baš u skladu s bezbrižnom atmosferom odmora.

Dua Lipa i Callum Turner - 2 Foto: Profimedia

Dua Lipa i Callum Turner - 3 Foto: Profimedia

Posebnu pažnju privukli su i njezini nježni trenuci s Callumom Turnerom. Kad su primijetili da ih paparazzi fotografiju, par nije skrivao bliskost. Držali su se za ruke, a u jednom trenu Callum je Dua Lipi mazao stražnjicu kremom za sunčanje dok je ona sa smješkom gledala u kameru.

Dua Lipa i Callum Turner - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Večer za pamćenje: Kolinda i Jakov Kitarović u elegantnom izlasku koji su svi primijetili

Posljednjih mjeseci puno se piše o izgledu pjevačice, a jednom je otkrila tajnu svoje dobre figure. O čemu je riječ čitajte OVDJE.

Dua Lipa Foto: Instagram

Inače, Dua Lipa ima 30 godina i rođena je u Londonu. Njezini roditelji dolaze iz Kosova, a ove godine Dua je dobila i njihovo državljanstvo.

Pogledaji ovo Celebrity Zaručila se naša bivša misica! Emotivni trenutak zabilježila je na društvenim mrežama

Podsjetimo, Dua i Callum zaručeni su od prošle godine.

Galerija 16 16 16 16 16

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Iznenadit ćete se što Ella Dvornik radi kasno usred noći: "Kad te pukne..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput puna dojmova nakon velikog finala Supertalenta: "Kakva noć..."

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo glumac iz omiljene krimi serije koju su pratili milijuni, obitelj potvrdila vijest