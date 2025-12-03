Razotkrivena formula besprijekorne figure senzacije s Kosova: Od jednog ne odustaje!

Dua Lipa svoj impresivan izgled duguje neumornoj rutini treninga i čeličnoj disciplini.

Dua Lipa oduvijek je otvoreno govori o tome koliko truda ulaže u svoj izgled.

Već je jasno dala do znanja da neumorno vježba kako bi bez zadrške mogla nositi minijaturne bikinije.

Njezin izgled rezultat je pažljivo osmišljenog režima – od snage i cardija do stroge discipline – a ne samo dobre genetike i filtera.

Više puta je naglasila da nastoji biti spremna za bikini tijekom cijele godine jer posao koji radi podrazumijeva stalna putovanja, dinamične nastupe i kostime koji ne ostavljaju prostora za pogrešku. Zbog toga gotovo svaki segment dana – jutarnja tjelovježba, prehrana i večernji rituali – usklađuje s time da na pozornici bude maksimalno funkcionalna.

"Stalno nosim štikle, pa mi je čvrstoća trupa iznimno važna," rekla je početkom godine za Vogue.

''Moraš imati stvarno jak trup jer ako imaš jak trup, onda imaš i jak donji dio leđa, i to stvarno pomaže kada plešeš i dugo si na nogama'', rekla je.

Posebno je zaljubljena u reformer pilates: toliko da kod kuće ima vlastiti uređaj i redovito prati online treninge. Taj joj tip vježbanja, kaže, najviše pomaže u izduživanju linija, definiranju cijelog tijela i pripremi za dugotrajno plesanje u potpeticama. Nije slučajno ni to što se nedavno priključila projektu Frame Reformer kao kreativna suvoditeljica, gdje se naglasak stavlja na pilates kao cjelokupni lifestyle, a ne tek još jednu trening–rutinu.

Za nju je snažna jezgra temelj svega: što je core stabilniji, smatra, to je i donji dio leđa bolje zaštićen, pa se smanjuje rizik od ozljeda dok skače, trči i pleše na pozornici. U svojim treninzima trbuha kombinira bicikl–trbušnjake, podizanje nogu i slične vježbe, a plank – iako joj je najgora vježba – ubraja među obavezne.

Osim pilatesa, obožava i brze HIIT treninge, koji joj savršeno pašu čak i u kaotičnim danima. U tim kraćim, ali intenzivnim rutinama radi jumping jackove, mountain climbere i burpeeje u intervalima od 20 do 45 sekundi, s kratkim pauzama od 10 do 15 sekundi. Kada joj treba ispušni ventil, okreće se boksu te priznaje da je otkako se posvetila tom sportu u najboljoj formi do sada i da joj udaranje vreće čisti glavu bolje od bilo čega.

''Volim što vidim trenutne rezultate od treninga. To je kao jedan od najboljih oblika treninga snage za mene.''

Njezin trener kombinira i klasični cardio – poput sprintova uzbrdo – sa treninzima snage za cijelo tijelo koje odrađuje tri do četiri puta tjedno. Ipak, unatoč intenzitetu, Dua stalno ističe da bez odmora sve pada u vodu. Brine o kvalitetnom snu, glas štiti parom i čajevima, a svakodnevno prakticira jogu kako bi umirila živčani sustav te se lakše nosila s anksioznošću i pritiskom slave, prenosi Daily Mail.

Prethodno je za Beauty Crew izjavila da je boks održava u formi i pomaže joj smanjiti razinu stresa.

''Volim to raditi zbog kondicije i volim to raditi samo da razbistrim misli. Otkad sam počela boksati, vjerojatno sam u najboljoj formi ikad. Također je odličan način za ublažavanje stresa.''

Kad je riječ o prehrani, na turnejama najčešće slijedi low–carb pristup jer je tada stalno u pokretu. Najradije bira obroke koji kombiniraju proteine i povrće – primjerice steak s prilogom od povrća – jer joj takvi obroci daju energiju bez osjećaja težine. Za doručak preferira jaja ili voće, ali bez kruha, a nakon kardio treninga najčešće pojede bananu s maslacem od indijskih oraščića.

Njezini tipični dnevni meniji uključuju jaja ili voće ujutro, piletinu sa salatom i sokom za ručak te ribu s povrćem navečer. Ne radi se o strogim zabranama, već o jednostavnoj, proteinski bogatoj prehrani s puno cjelovitih namirnica, uz povremena mala zadovoljstva koja si može priuštiti upravo zato što ostatak vremena dosljedno slijedi rutinu, prenosi Daily Mail.

