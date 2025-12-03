Sviđa li vam se? Naša vizažistica pokazala kako je ukrasila svoj bor!

Jelena Perić pokazala je kako je ukrasila svoj bor za Božić, i ovog puta držala se minimalizma.

Posljednjih godina influencerica Jelena Perić posvećuje mnogo pažnje dekoraciji bora, a prepoznatljiva je po svom minimalističkom stilu.

I ove je zime ostala vjerna jednostavnosti te se odlučila za potpuno bijelu kombinaciju, ukrasivši jelku isključivo lampicama, ali na poseban način.

Jelena Perić - 3 Foto: Instagram

Jelena Perić - 1 Foto: Instagram

Bor Jelene Perić Foto: Instagram

Osim klasičnih lampica, oko drvca je omotala i tanku žicu na koju je rasporedila takozvane ''cluster'' lampice, kojih je više i daju intenzivniji sjaj.

Kako to izgleda pogledajte u nastavku.

''Pa bombončić! Bitno da blinka'', ''Baš ti je lijep! Al' konstrukcija za lampice je sve!'', ''Moja trendseterica'', ''Ja sam maksimalist, ali ovo je savršeno!'', ''Jako lajkam'', neki su od komentara.

No, bilo je i nekih koji su joj nešto zamjerili.

''Pa nije baš da si izmislila dekoraciju kao sto si rekla na priči... Tako svi kite i promoviraju vec mjesec dana... svejedno je lijepo'', napisala joj je jedna žena.

''Tko je rekao da sam izmislila? Razmišljala sam u glavi o ideji kako ću to napraviti jer nije baš jednostavno. Kako se svi jedva čekate nakačiti da proserete nekom nešto. Bože dragi'', odgovorila joj je Jelena.

Sviđa li se vama Jelenin bor? Wow, ovo je top, probat ću i ja

Ne, bor mora biti šaren Wow, ovo je top, probat ću i ja

Ne, bor mora biti šaren Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Zanimljivosti Velika tragedija obilježila je djetinjstvo kultnog dizajnera čija je smrt pokrenula medijsku lavinu

Prošle godine Jelenin bor bio je ukrašen jednostavnim i elegantnim crvenim mašnicama. Velika crvena mašna krasila je vrh bora, dok sitnije mašne ukrašavale ostatak drvca.

A pretprošle godine odlučila se za bor ukrašen lampicama i sitnim srebrnim visećim ukrasima.

Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić podignula prašinu videom koji je objavila: ''Nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe!''

Jelena Perić - 1 Foto: Instagram

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Dekolte godine: Pokazala zašto je zovu seks bombom 21. stoljeća!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Može li bizarnije? Ronaldova Georgina istaknula obline i prsten uz ribu u kliještima

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda nekad najmlađa milijarderka koja sad provodi život iza rešetaka?