Velika tragedija obilježila je djetinjstvo kultnog dizajnera čija je smrt pokrenula medijsku lavinu

Gianni Versace ovih dana bi proslavio svoj 79. rođendan da nije tragično preminuo u srpnju 1997. godine.

Gianni Versace, jedan od najutjecajnijih dizajnera 20. stoljeća, ostavio je neizbrisiv trag u modnom svijetu, ne samo svojom kreativnošću, već i osobnom pričom obilježenom tragedijama i nevjerojatnim uspjehom. Njegov uspon bio je brz, njegov stil ikoničan, a njegova smrt brutalna i šokantna.

Da je živ, legendarni modni dizajner proslavio bi svoj 79. rođendan, no kobni izlazak po novine 15. srpnja 1997. kobno je završio njegov život sa samo 50 godina.

Galerija 5 5 5 5 5

Gianni Versace - 2 Foto: Afp

Gianni je odrastao u talijanskoj Reggio Calabriji, u obitelji krojačice Francesce Versace, koja je prva prepoznala njegov dar. No prije nego što je Gianni uopće kročio na modnu scenu, obitelj je doživjela stravičnu tragediju.

Njegova starija sestra Fortunata, znana i kao Tina, preminula je sa samo deset godina 1952. godine. Na obiteljskom izletu na karnevalu pala je i ogrebala koljeno, a infekcija tetanusom, pogoršana pogrešnim liječničkim tretmanom, odnijela joj je život u manje od 24 sata. Njezin nagli odlazak ostavio je trajni ožiljak na obitelji, a Donatella, koja nikad nije imala priliku upoznati sestru.

Gianni Versace - 4 Foto: Profimedia

Gianni Versace - 1 Foto: Afp

Gianni je vrlo mlad počeo raditi u majčinom ateljeu, učeći o kroju, tekstilu i ženskoj silueti. Sa samo 26 godina preselio se u Milano, gdje je lansirao svoju prvu kolekciju i odmah privukao pozornost zbog svoje odvažnosti. Koristio je jarke boje i barokne motive, njegovi krojevi su bili senzualni, a dizajni su očitavali glamur koji je prkosio minimalizmu sedamdesetih i osamdesetih.

Pogledaji ovo Nekad i sad Susret tinejdžerskih ikona: Pogledajte kako danas izgledaju Donna i David iz "Beverly Hillsa"!

Vrlo brzo Versace postaje sinonim za luksuz, seksipil i moć. Njegove haljine nose supermodeli, glazbene ikone i filmske zvijezde. Stojeći uvijek korak ispred trendova, Gianni je formirao estetiku desetljeća. No Versace nije bio samo modna kuća. On je bio kulturni fenomen.

Gianni Versace - 1 Foto: Profimedia

Gianni Versace - 3 Foto: Afp

Njegov rad se izdvajao iz nekoliko razloga - zbog odvažne estetike, koja je kombinirala umjetnost, arhitekturu, mitologiju i pop kulturu, znak Meduze kao simbol opasne ljepote i neodoljive privlačnosti, a njegove revije bile su spektakli, daleko prije nego što je to postao standard. To mu je dovelo bliskost s pop zvijezdama, pa je ubrzo postao osobni prijatelj Eltona Johna, Madonne i princeze Diane. S Giannijem se povezuje i era pokretanja supermodela, te su Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer i Linda Evangelista postale njegove muze i zaštitni znak.

Gianni Versace - 2 Foto: Profimedia

Dana 15. srpnja 1997. modna industrija zanijemila je. Gianni Versace ustrijeljen je na stepenicama svoje vile u Miami Beachu, dok se vraćao iz jutarnje šetnje. Pogođen je dvaput iz neposredne blizine – jednom u lice, jednom u vrat. Imao je samo 50 godina. Ubojica Andrew Cunanan već je bio na FBI-jevom popisu najtraženijih. Motiv nikada nije do kraja razjašnjen.

Gianni Versace - 4 Foto: Afp

Njegova smrt pokrenula je medijsku lavinu i obilježila kraj jedne modne ere. Usprkos naglom odlasku, Gianni Versace je već raspodijelio svoju imovinu: sestra Donatella dobila je 20% tvrtke i ulogu kreativne direktorice koju je držala donedavno, a brat Santo naslijedio je 30% i preuzeo financijsko upravljanje. Njegova nećakinja i Donatellina kći Allegra, koja je često punila naslovnice tabloida zbog borbe s poremećajem prehrane, dobila je 50% poslovnog carstva, ali je udjele mogla preuzeti tek nakon punoljetnosti, a njezin brat Daniel njegovu impresivnu kolekciju umjetnina. Upravo ta raspodjela osigurala je opstanak i rast brenda nakon njegove smrti.

Gianni Versace - 3 Foto: Profimedia

Danas je Versace jedan od najprestižnijih modnih brendova na svijetu. Donatella je godinama uspješno održavala i modernizirala DNK kuće, dok mlađe generacije otkrivaju Giannija kroz dokumentarce, serije i retrospektive. Giannijev utjecaj i dalje se osjeća u glamuru crvenih tepiha, u renesansi supermodela, u estetici pop kulture i u svakom modnom trenutku koji slavi hrabrost.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Meri Goldašić podignula prašinu videom koji je objavila: ''Nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Može li bizarnije? Ronaldova Georgina istaknula obline i prsten uz ribu u kliještima

Pogledaji ovo Celebrity Mladi Slavonac o nadrealnoj slavi koju proživljava: ''Život mi se okrenuo preko noći!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je glumica koja u 44. godini čeka treće dijete? Nekoć je bila u središtu preljubničkog skandala