Mladi Slavonac o nadrealnoj slavi koju proživljava: ''Život mi se okrenuo preko noći!''

Mladi pjevač Jakov Jozinović u kratkom je vremenu osvojio srca publike, a u razgovoru za naš portal otkriva što ga je oblikovalo, kako živi svoj iznenadni uspjeh i što sprema u budućnosti.

Jakov Jozinović danas je jedno od najzvučnijih mladih imena na društvenim mrežama, no njegova glazbena priča počela je puno prije slave koju danas proživljava.

U intervjuu za naš portal prisjetio se kako je već kao dijete neprestano pjevao gdje god je stigao i kako je trenutak u kojem je prvi put stao na veliku pozornicu presudio da se u tome i pronađe.

''Moja priča počela je jako rano, odmalena sam znao, pjevao sam gdje god sam stigao, u autu, u kupaonici, u školi. Mislim da je prvi put kada sam stao na pozornicu pred većom publikom i osjetio tu energiju bilo jasno – to je to, ovdje pripadam.''

Uspon koji je uslijedio bio je brz, a Jakov priznaje da mu se život preko noći promijenio. Ipak, trudi se ostati isti onaj dečko iz Vinkovaca zahvaljujući krugu ljudi koji ga drži prizemljenim.

''Nije lako jer se život preko noći okrene. Ali trudim se ostati isti onaj Jakov iz Vinkovaca. Imam dobar krug ljudi, obitelj i ekipu koja me drži prizemljenim. Popularnost mi je divna jer dolazi od publike, ali istovremeno se učim nositi s odgovornošću koja uz to dolazi.''

A sve je, pomalo neočekivano, započelo TikTokom. Otvorio ga je iz zabave, ne sluteći da će mu upravo ta platforma promijeniti život.

''Iskreno, ne. TikTok sam otvorio iz zabave i želje da dijelim ono što volim, glazbu. Nisam mogao zamisliti da će mi promijeniti život i otvoriti tolika vrata. Zahvalan sam jer mi je dao priliku da me ljudi čuju prije nego što sam imao ijednu svoju pjesmu.''

Svjestan je da društvene mreže mladim glazbenicima mogu biti i vjetar u leđa i izvor pritiska, no vjeruje da sve ovisi o iskrenosti.

''Ovisno kako ih koristiš. Mogu biti velika prilika, ali i veliki pritisak. Najvažnije je ostati svoj i ne uspoređivati se s drugima. Ako si iskren i radiš ono što voliš, ljudi to prepoznaju.''

Šira publika upoznala ga je i u Supertalentu, a jedan od nezaboravnih trenutaka bila je najava Maje Šuput da će biti velika zvijezda. Jakov se i danas toga živopisno sjeća:

''To mi je tad bilo nestvarno čuti. Nisam znao što ću s tim emocijama. Danas to gledam kao lijep kompliment i motiv da radim još više.''

Njegov profesionalni put dodatno se oblikovao suradnjom s Matijom Cvekom, jednim od najcjenjenijih glazbenika na sceni. Prijateljstvo i zajednički rad ostavili su dubok trag.

''Matiju sam oduvijek cijenio kao izvođača i čovjeka. Naša suradnja dogodila se prirodno i, najvažnije, postali smo prijatelji. Naučio me puno o profesionalizmu, disciplini i tome koliko je važno biti iskren u glazbi. Ima nevjerojatnu radnu etiku i to je inspirativno.''

Iako je često okružen glazbom i pozornicom, najviše ga ispunjava odnos s publikom. Svaki susret, poruka i otpjevani stih vraćaju mu razlog zbog kojeg radi to što radi.

''Jako puno. To je srce svega što radim. Kad vidim njihove poruke, kad se upoznamo na koncertu, kad čujem kako pjevaju, to je osjećaj koji ne možeš opisati.''

Naravno, ni trema nije nestala, ali pretvorila se u onaj zdravi znak da mu je stalo.

''Uvijek imam tremu, ali onu zdravu. Ona me podsjeća da mi je stalo. Energija publike daje mi snagu da u trenutku zaboravim sve brige.''

Zavičaj mu je važan dio identiteta, a podrška iz Vinkovaca i cijele Slavonije i danas ga najviše gane.

''Slavonija je dio mene, u svemu, u emociji, u pristupu, u toplini. A podrška iz mog kraja… to mi je nešto najposebnije. Uvijek se rastopim kad vidim poruke 'ponosni smo na tebe'.''

A kad je riječ o slavonskom temperamentu, tu nema dileme.

''Apsolutno. Mi smo otvoreni, emotivni, srčani, a ja sam sve to. Volim ljude i volim toplinu koju mi daje moj kraj. To me oblikovalo'', govori kroz smijeh.

U tri riječi opisao bi se kao netko tko duboko osjeća, tko ne odustaje i tko je zahvalan:

''Osjetljiv, uporan i zahvalan.''

Podrška obitelji pritom mu je nezamjenjiva, iako su, kao i svaka obitelj, u početku osjećali i ponos i brigu.

''Bili su presretni, ali i zabrinuti – kao i svaka obitelj. Žele da budem dobro, da ostanem svoj. Najveća su mi podrška i ne bih mogao bez njih. Sve dijelim s njima.''

Prije nekoliko dana objavio je i svoju prvu pjesmu ''Polje ruža'', a do danas je skupio više od 500 tisuća pregleda.

Kad uspije pronaći trenutak mira, vraća se najjednostavnijim stvarima, onima koje pune dušu:

''Mir mi ponekad najviše fali. Kad imam slobodan trenutak, volim otići doma, biti s prijateljima, pogledati film, prošetati, slušati glazbu. Ponekad mi treba samo tišina.''

Publika ga je dosad najviše voljela zbog obrada. Neke od najpoznatijih su ''Olivera'', ''Moja Juliška'', ''Kuća puna naroda'', a priznaje da mu puno znače reakcije samih izvođača čije pjesme interpretira:

''Da, i to su trenuci koji mi najviše znače. Kad ti se jave ljudi koje si odmalena slušao. Uvijek pristupam tim pjesmama s ogromnim poštovanjem i zahvalan sam kad oni to prepoznaju.''

Iako ne izdvaja nikoga posebno, otvoren je za suradnje jer cijeni mnoge glazbenike:

''Ima puno izvođača koje cijenim, tako da ne bih izdvajao nekoga posebno.''

Posebno mu je drago prijateljstvo s Laurom Sučec, s kojom ga veže odnos gotovo poput obiteljskog, a koju je hrvatska publika imala priliku upoznati na prošlogodišnjoj Dori s pjesmom ''NPC'' pod umjetničkim imenom laurakojapjeva.

Na društvenim mrežama nekoliko puta nazvala ga je i bratom, što je zbunilo brojne pratitelje.

''Laura i ja nismo u krvnom srodstvu, ali smo kao brat i sestra. Upoznali smo se kroz glazbu i od prvog dana kliknuli.''

Laura mu je sada na koncertima, kojima ruši rekorde, i prateći vokal.

Jakovu slijedi jedan od najvećih izazova u njegovoj dosadašnjoj karijeri – Arena Zagreb. Mladi Slavonac priznaje da je vijest prvo morao preraditi, a pripreme već polako počinju.

''To je san svakog glazbenika. Kad sam saznao, trebalo mi je vremena da shvatim što to znači. Osjećam ogromnu odgovornost. Pripreme već lagano kreću, radimo na konceptu, na idejama… Želim da taj koncert bude zahvalnica publici za sve što su učinili za mene.''

Iako velik dio njegove publike čine djevojke, Jakov nastoji na njihovu pažnju gledati s poštovanjem i smirenjem.

''Lijepo je kad ti netko iskaže pažnju i podršku, naravno da godi. Ali trudim se na to gledati s poštovanjem. Zasad nemam ništa posebno za otkriti, ali život je dug.''

Podsjetimo, ulaznice za koncert Jakova u Areni Zagreb su u prodaji, no od prevelike navale sustav je pao čak dva puta. Više pročitajte OVDJE.

