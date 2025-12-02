Drugi put pao sustav za kupnju karata za koncert mladog Slavonca: ''Opet pišete povijest, 1,5 milijuna klikanja...''

Drugi put pao je sustav za kupnju karata za koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb.

Danas u podne krenula je prodaja ulaznica za koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb zakazanog za 19. lipnja 2026., no zbog nevjerojatne navale sustav je odmah pao.

Nedugo zatim stranica se uspostavila te su karte opet bile moguće za kupnju.

Jakov Jozinović na Instagramu Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 4 Foto: Dario Horvat

''Dragi svi, opet pišete sa mnom povijest, 1,5 milijuna vaših klikanja (ne osoba!) na stranicu je srušilo kompletan sustav… Zbog tehničkih poteškoća prodaja karata je morala biti usporena radi sigurnosti, od sada na linku ispod možete kupiti karte bez problema (i čekanja haha)'', napisao je Jakov na svom Instagramu.

No to je opet palo u vodu jer je predvečer sustav pao po drugi put.

''Sustav je opet pao, ludi ste'', napisao je na priči.

Jakov Jozinović na Instagramu Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 4 Foto: Bojan Zibar

Jakov Jozinović - 2 Foto: Dario Horvat

Za mladim Slavoncem luduje cijela regija, a zanimljivo je da je tek nedavno objavio svoju prvu pjesmu. Poslušajte ju OVDJE.

Nedavno je raspametio više od 10 tisuća ljudi u Varaždinu i time oborio vlastiti rekord broja ljudi na nastupu, a gužve su gotovo zaustavile promet. Više o tome pisali smo OVDJE.

Jakov Jozinović - 7 Foto: Dario Horvat

Znate li u koju je poznatu Hrvaticu bio zaljubljen? Detalje doznajte OVDJE.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Gordan Svilar/bravo

