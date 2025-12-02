Nakon borbe s rakom dobio novu dijagnozu: Zvijezda Pune kuće otkrila šokantnu vijest

Američki glumac Dave Coulier ponovno se suočava s teškom zdravstvenom bitkom, nakon što mu je nedavno dijagnosticiran rak jezika.

Dave Coulier bori se s rakom jezika, nekoliko mjeseci nakon što je objavio da je pobijedio limfom.

Zvijezda serije ''Puna kuća'' podijelio je svoju najnoviju dijagnozu u emisiji ''Today''.

''To nema nikakve veze s mojim ne-Hodgkinovim limfomom. Ovo je novi rak. Rekao sam: ‘Zar se šalite?’''

Dave Coulier, ''Puna kuća'' Foto: Profimedia

Napomenuo je da su liječnici rekli da bi to moglo potjecati od HPV virusa starog i do 30 godina, koji se možda aktivirao i pretvorio u karcinom.

Coulier je svoj rak nazvao vrlo izlječivim, uz 90 posto šanse za izlječenje.

Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić pokazao je mamu Eminu, kojoj jako nalikuje: ''Kad je ona u pitanju...''

''Doktor je rekao da je prognoza dobra, ali odmah ćemo započeti s terapijom zračenjem.''

Dosadašnje liječenje pokazalo se potpuno drugačijim od kemoterapije koju je prošao prošle godine.

''Ne djeluje tako agresivno, ali i dalje postoje nuspojave'', rekao je Coulier.

Dave Coulier Foto: Afp

Svoj stadij limfoma podijelio je u emisiji ''Today'' u studenome 2024. — a ranije ove godine otkrio je da se rak povukao.

Šest mjeseci kasnije Coulier je primio dijagnozu HPV-povezanog orofaringealnog raka jezika nakon što je napravio PET snimku, a rekao je da je nešto zasjalo na snimci.

Pogledaji ovo Celebrity Blagdanski ugođaj u domu Elle Dvornik: Ukras posvećen pokojnom ocu razgalio srca pratitelja

''Dobra strana svega ovoga je da sam imao rak, što mi je pomoglo otkriti drugi rak. Zvuči ludo reći to, ali istina je'', rekao je.

''Psihološki iscrpljuje. Velik je teret i za moju suprugu Melissu, što mi najteže pada — vidjeti kako to utječe na nju''.

''Proći ću kroz ovo'', poručio je na kraju.

Dave Coulier i John Stamos - 2 Foto: Instagram

Dave Coulier i John Stamos - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Dave se proslavio ulogom ujaka Joeyja u seriji ''Puna kuća''.

Njegovu bitku s rakom krajem prošle godine podržao je i kolega iz serija John Stamos, no njegov potez pokrenuo je lavinu komentara. Više pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Prizori koji se rijetko viđaju! Rihanna iznenadila fanove obiteljskim fotkama

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Može li bizarnije? Ronaldova Georgina istaknula obline i prsten uz ribu u kliještima

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Video seks-bombe u bazenu užario je mreže: ''60 godina?! Kakva je to magija?''