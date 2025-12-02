Pretraži
Nakon borbe s rakom dobio novu dijagnozu: Zvijezda Pune kuće otkrila šokantnu vijest

Dave Coulier, ''Puna kuća''

Američki glumac Dave Coulier ponovno se suočava s teškom zdravstvenom bitkom, nakon što mu je nedavno dijagnosticiran rak jezika.

Zvijezdi serije ''Puna kuća'' Daveu Coulieru dijagnosticiran rak jezika nakon što je pobijedio limfom.
