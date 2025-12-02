Prizori koji se rijetko viđaju! Rihanna iznenadila fanove obiteljskim fotkama

Rihanna je povodom 59. godišnjice neovisnosti Barbadosa podijelila neviđene obiteljske fotografije.
Na Instagramu je objavila niz fotografija, među kojima se posebno ističe ona u kojoj trudna Rihanna opušteno pluta morem i ispija kokosovu vodu, zračeći mirom i zadovoljstvom. U drugom kadru njezin sin Riot Rose s osmijehom uživa u svježem voću.
"Čestitke Barbadosu, mom domu, na 59 godina neovisnosti i 4 godine kao Republika! Danas obilježavamo i imenovanje našeg 2. predsjednika, Njegove Ekselencije pukovnika Jeffreyja Bostica, koji će uz našu cijenjenu premijerku Miju Mottley nastaviti voditi Barbados s izvrsnošću! Barbados, volim te", napisala je u opisu.
Rihanna, koja je rođena i odrasla u St. Michaelu, nikada nije zaboravila svoje korijene. Iako ju je svjetska slava odvela daleko, uvijek se vraćala otoku – i privatno i službeno, kao ambasadorica. Kroz glazbu, modne projekte i humanitarni rad uvijek je isticala svoju barbadosku pripadnost.
Pjevačica i A$AP Rocky, s kojim je u vezi od 2020. godine, imaju troje djece: sina RZA Athelstona (3), Riot Rosea (2) i kćer Rocki Irish, rođenu u rujnu 2025.
Posebno je dirnulo to što je srednje ime njihove kćeri, Irish, navodno posveta Rihanninu pokojnom ocu Ronaldu Fentyju, čije je nasljeđe bilo mješavina afričkog, irskog, engleskog i škotskog podrijetla.
Podsjetimo, Rihanna je drugu trudnoću objavila na Super Bowl Halftime Showu 2023. kada je na pozornici ponosno pokazala trudnički trbuh. Treću trudnoću potvrdila je na Met Gali u svibnju 2025.
