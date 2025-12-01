Tko je mlada nada hit-serije zbog koje se vode rasprave na društvenim mrežama?

Nell Fisher preuzela je ulogu Holly Wheeler u petoj sezoni serije "Stranger Things" i izazvala polemike zbog svojih godina.

Prvi dio finalne sezone serije "Stranger Things" stigao je krajem studenog na Netflix, a ako je suditi po prvim komentarima, fanove očekuje napeta završnica. Nova sezona donijela je mnoštvo iznenađenja, ali jedno ime posebno privlači pozornost gledatelja diljem svijeta – Nell Fisher, mlada glumica koja je već s 14 godina postala jedno od najzapaženijih lica Netflixove megapopularne serije.

Razlog? Fisher tumači ulogu Holly Wheeler, koja bi trebala u ovoj sezoni imati sedam godina, što je izazvalo komentare na društvenim mrežama.

Nell Fisher - 2 Foto: Afp

Nell Fisher - 3 Foto: Profimedia

"Kako je ostarjela 12 godina ako je prošlo samo 4-5 godina između prve i pete sezone?", "Ako je ona tako odrasla, mi smo stari", "Holly bi trebala imati sedam, osam godina, no oni su je zamijenili za glumicu koja ne samo da izgleda starije nego i priča kao starija osoba i još ju stave u tregere i ona glumi da je naivna? Ovo mi ne sjeda", pišu na X-u.

Fisher se pridružila glumačkom ansamblu u petoj sezoni, a razloge su naveli autori serije braća Duffer, koji su poručili kako im je zbog veće prisutnosti i zrelosti trebala druga glumica.

Nell Fisher - 2 Foto: Profimedia

Nell Fisher - 1 Foto: Afp

Rođena je 2. studenog 2011. u Londonu, u obitelji odvjetnika koji se bavi zaštitom okoliša i diplomatkinje. Zbog majčina posla Fisher se kao dijete s obitelji preselila u Sydney, a potom i na Novi Zeland, gdje je provela dio djetinjstva. Upravo ondje počinje njezina glumačka priča – već s nekoliko godina pokazivala je iznimnu ekspresivnost i lakoću pred kamerama.

Prvi put privukla je pozornost šire publike filmom "Evil Dead Rise", gdje je njezina izvedba dobila pohvale kritike. Upravo ta uloga privukla je pozornost braće Duffer, koji su joj dali ulogu Holly Wheeler, najmlađe članice obitelji Wheeler, a koju su ranije tumačile blizanke Anniston i Tinsley Price. Fisher je ulogu dobila preko snimke koju je sama snimila i sastanka preko Zooma, a veliku pomoć i savjete dobila je od Finna Wolfharda, koji u seriji tumači ulogu njezina brata Mikea.

Nell Fisher - 4 Foto: Profimedia

Nell Fisher - 1 Foto: Profimedia

Izuzev kratkotrajnog boravka u SAD početkom 2024., kada je i snimana peta sezona, Fisher s obitelji živi u sjevernom Londonu.

Nell Fisher danas se smatra jednom od najperspektivnijih mladih glumica svoje generacije. Uloga u "Stranger Thingsu" mogla bi joj otvoriti vrata holivudske A-liste, baš kao što je to nekada napravila za Millie Bobby Brown, Sadie Sink i Finna Wolfharda.

Provjerite koliko znate o seriji u kvizu OVDJE.

