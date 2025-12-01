Hrvatska influencerica čeka prvo dijete sa suprugom nakon 23 godine veze

Lidija i Kazimir Lešić čekaju svoje prvo dijete nakon dva desetljeća ljubavi, sretnu vijest podijelili su s pratiteljima.

Hrvatska influencerica Lidija Lešić na društvenim mrežama objavila je najljepšu moguću vijest.

Naime, ona i partner Kazimir Lešić čekaju svoje prvo dijete nakon 23 godine veze.

Lidija Lešić - 1 Foto: Biljana Blivajs / CROPIX

''Novi otkucaj srca. Novo poglavlje. Hvala ti, Gospodine'', napisala je na Instagramu uz presladak video u kojem je pokazala trudnički trbuh.

U komentarima nisu prestale stizati čestitke.

''Ljuuuuudi, ako sam se negdje do kosti naježila, to je sad. Čestitkeeeeeee'', ''Predivne vijesti! Čestitke i sretno'', ''Omg, preeeesretna zbog vas, ljudi!!!! Čestitke! Stiže najveća ljubav ikadaaaaa!'', ''Ajmeeeee koja divna vijest. Čestitam od srca, draga Lidija!!! Neka je uz Božji blagoslov'', ''Diiiiiivno!! Čestitam od srca!'', ''Čestitam, najdraži moji'', samo su neki od brojnih komentara.

Lidija Lešić - 3 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Nives Ivanišević podijelila lijepu vijest, a stigla im je na simboličan datum

Lidija rijetko pokazuje supruga na društvenim mrežama i par uspješno čuva svoju privatnost.

U braku su 13 godina, a prije toga u vezi su bili deset.

Kada nisu u njezinoj rodnoj Županji ili u Zagrebu, u kojem žive, uživaju na Visu, gdje su zajedno renovirali i uredili staru kamenu kuću.

Lidija Lešić - 2 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Alen Vitasović pokazao kćer ljepoticu, ne krije koliko je ponosan na nju!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Magični kadrovi s Kariba: Thompsonova nećakinja očarava prizorima u badiću!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Slavonac koji ima samo jednu svoju pjesmu napravio raspašoj u Velikoj Gorici!

Pogledaji ovo Celebrity Influencerica pronađena mrtva, procurili šokantni detalji smrti 31-godišnjakinje