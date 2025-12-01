Alen Vitasović pokazao kćer ljepoticu, ne krije koliko je ponosan na nju!

Alen Vitasović povodom rođendana kćeri Mije objavio je njezinu fotografiju.

Alen Vitasović u studenom je velikim koncertom u Lisinskom obilježio 35 godina, pjevao je dva sata pred rasprodanim gledalištem.

Ipak, to nije bio jedini događaj koji je obilježio Vitasovićev studeni. Pjevač iz Istre čestitao je svojoj kćeri Miji rođendan putem društvenih mreža objavivši njezinu crno-bijelu fotografiju iz profila.

Lijepa Mia proslavila je svoj 23. rođendan, a njezin otac ne krije koliko je ponosan na nju. Ipak, kao i svaki otac, pjevač štiti svoju kćer, pa je u komentaru napisao "Ne diraj mi kćerku! Jer ćeš naj***ti".

Ispod Mijine fotografije slijevale su se čestitke za njezin dan, bilo da su u pitanju Vitasovićevi prijatelji ili dugogodišnji fanovi.

Osim nje, Vitasović ima i sina Ivana, kojeg je dobio s prvom suprugom Sandrom, od koje se razveo 2016. nakon 21 godine braka. Drugi put se oženio za 25 godina mlađu Eleonoru na intimnoj ceremoniji, no i tom braku nedavno je došao kraj.

