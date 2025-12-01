Influencerica pronađena mrtva, procurili šokantni detalji smrti 31-godišnjakinje

Austrijska influencerica Stefanie Pieper pronađena je mrtva u zabačenoj šumi u Sloveniji nakon što ju je ubio bivši partner.

Austrijska influencerska scena zavijena je u crno nakon što je potvrđeno da je Stefanie Pieper (31), make-up influencerica i manekenka iz Graza, pronađena mrtva u zabačenoj šumi u Sloveniji. Istraga je brzo poprimila zastrašujući smjer kada je njezin bivši partner navodno priznao zločin i policiju odveo do mjesta na kojem je sakrio tijelo.

Njezina smrt pokrenula je lavinu šoka u Austriji, Sloveniji i šire, dok se detalji slučaja čine sve mračnijima.

Stefanie je posljednji put viđena u nedjelju rano ujutro, kada je iz taksija s prijateljicom izašla ispred svoje zgrade u Grazu. Sljedeći dan nije se pojavila na zakazanom fotografiranju, što je odmah zabrinulo prijatelje i suradnike.

Kada je policija ušla u njezin stan, zatekla je njezina psa samog i uznemirenog, a mobitel joj je bio isključen. Nedugo nakon toga telefon su pronašli odbačen u obližnjem grmlju. Alarm se dodatno pojačao kada je njezina obitelj prijavila nestanak, a majka objavila očajnički apel.

Policija je brzo locirala Stefaniena bivšeg dečka, Petera M. (31), zaštitara na pola radnog vremena i neuspješnog pokeraša, nakon što su se pojavile sumnje da je više puta prelazio granicu između Austrije i Slovenije nakon njezina nestanka.

Pronađen je u Sloveniji, pokraj vlastitog automobila koji je sam zapalio na parkiralištu kasina u Šentilju, poslije čega je odmah uhićen. Njegov brat i očuh također su uhićeni, a istraga se širi na moguće prikrivanje zločina.

Prema pisanju austrijskih medija, muškarac je tijekom ispitivanja priznao da je zadavio Stefanie te odveo istražitelje do mjesta na kojem je ostavio njezine posmrtne ostatke usred duboke šume.

Stefanie Pieper Foto: Instagram

Istražitelji su pronašli Stefaniene posljednje poruke na WhatsAppu, poslane prijateljici samo nekoliko sati prije nego što je nestala, u kojima je napisala kako je "u stubištu neki manijak" i da je "vidjela mračnu figuru". Susjedi su policiji rekli da su te noći čuli glasnu buku iz njezina stana. Do nje je pokušao doći i fotograf koji je s njom trebao raditi sljedećeg dana, kojeg je Peter M. dočekao na ulazu u njezinu zgradu, zbog čega je odmah pozvao policiju.

Stefanie Pieper bila je poznata po svojim modnim, make-up i glazbenim objavama, suradnjama s fotografima i radom na društvenim mrežama. Njezina iznenadna i brutalna smrt potresla je mnoge pratitelje, koji ostavljaju poruke tuge ispod posljednjih objava na Instagramu, gdje je imala više od 48 tisuća pratitelja. Zadnju objavu na Instagramu stavila je 9. studenog.

