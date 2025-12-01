Pjevač omiljen među hrvatskim iseljenicima pronađen mrtav u hotelskoj sobi

Mirko Perković Poky, pjevač omiljen među hrvatskim iseljenicima, pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Zürichu.

Poznati hrvatski pjevač rođen u dijaspori Mirko Perković Poky, omiljen među hrvatskim iseljenicima, iznenada je preminuo u dobi od 43 godine.

Kako navodi portal Fenix-magazin, Perković je umro u Zürichu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. studenog. Točne okolnosti smrti zasad nisu poznate, no njegovi prijatelji ispričali su kako je pjevač pronađen u hotelskoj sobi u nedjelju oko jedanaest sati.

Pogledaji ovo Clubzone Mladi Slavonac raspametio više od 10 tisuća ljudi u Varaždinu, gužve gotovo zaustavile promet

Izvori navode kako se Perković već tijekom koncerta osjećao loše, zbog čega je njegov nastup na Livanjskoj noći morao biti prekinut. Usprkos molbi prijatelja da ode u bolnicu, Perković je odbio medicinsku pomoć uvjeravajući ih da mu je potreban samo odmor jer je dehidrirao. Jutro poslije pronađen je mrtav.

Perković je dugi niz godina živio i radio između Berlina i Münchena. Glazbom se bavio još od osnovne škole, svirao je harmoniku i klavijature te je iza sebe imao više od dva desetljeća glazbenog iskustva.

Tijekom karijere realizirao je nekoliko albuma u suradnji s regionalnim producentima. Nastupao je diljem Europe i Kanade i bio poznat po širokom repertoaru, koji je obuhvaćao dalmatinske pjesme, pop, rock i narodnu glazbu. Ostat će upamćen kao jednostavan, kako je za sebe volio kazati, "narodni" čovjek i glazbenik koji je bio odan kvaliteti i autentičnom glazbenom izrazu. Njegov posljednji singl "Dida", objavljen za diskografsku kuću Hit Records, u pet mjeseci prikupio je više od 1,1 milijun pregleda.

Posljednju objavu na Instagramu stavio je prije tri dana.

