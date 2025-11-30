Fatalna novinarka u korzetu s prorezom do pupka zaradila stotine tisuća lajkova

Talijanska novinarka Diletta Leotta pozirala je u izazovnom izdanju koje je zapalilo društvene mreže.

Neodoljivi spoj seksipila, šarma i profesionalizma razlog je zašto Diletta Leotta slovi kao jedna od najfatalnijih sportskih novinarki, a najnovijim objavama to je samo dodatno potvrdila.

Na Instagramu je podijelila niz fotografija u izdanju koje je podiglo prašinu među brojnim pratiteljima.

U prvom planu našao se izazovni čipkasti korzet s prorezom do pupka, koji je istaknuo njezinu figuru i dodatno naglasio glamurozan, ali odvažan stil. Uz njega je nosila crne hlače visokog struka, dok je zlatni lančić i blagi valovi u kosi dodatno zaokružili ovaj zavodljiv look.

Diletta Leotta Foto: Instagram

Diletta Leotta Foto: Instagram

Njezini pratelji odmah su je zasuli brojnim komplimentima.

''Uvijek prekrasna'', ''Najljepša'', ''Kraljica'', ''Najzgodnija žena na svijetu'', ''Ove fotke bi trebale biti ilegalne'', ''Opsjednuta sam tvojim stilom'', ''Senzacionalna'', dio je komentara s društvenih mreža ispod objave koja je prikupila više od 140 tisuća lajkova.

Diletta Leotta - 2 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Diletta Leotta Foto: Instagram

Nedavno je u izdanju u vrućim hlačicama s čipkom potaknula najkreativnije komentare! Više o tome pisali smo OVDJE.

Diletta Leotta - 2 Foto: Instagram

