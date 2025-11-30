Sreća u Jolinoj obitelji! Zbog predivne objave pljušte čestitke

Jole i njegova supruga Ana na društvenim mrežama objavom su otkrili kako ovih dana imaju razloga za slavlje.

Popularni splitski pjevač Joško Čagalj Jole i njegova supruga Ana ovih dana imaju veliki razlog za slavlje, a sve su rado podijelili sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Par ima četvero djece – kćeri Ivu, Emu i Tiju te sina Ivana Luku, a upravo njihov mezimac ovih je dana napunio šest godina.

''Sretan rođendan malom princu. Volimo te'', poručili su na Instagramu uz fotku koja je nastala kada je mailšan rođen.

Njihova objava razveselila je mnoge, jer je još jednom pokazala koliko im je obitelj važna i koliko uživaju u najposebnijoj ulozi.

''Sretan rođendan'', ''Samo da je zdravlja i sreće'', ''Sretan rođendan, želimo mu puno zdravlja'', ''Sretno velikom frajeru'', ''Sretno mu bilo'', ''Najsretniji rođendanko'', ''Čestitam od srca'', dio je samo čestitki i lijepih želja s društvenih mreža.

A razmišlja li kralj zabave o proširenju obitelji nedavno je otkrio za naš IN magazin. Više saznajte OVDJE.

