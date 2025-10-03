Jole progovorio o petom djetetu: ''Nisam znao ni da ću imati četvero...''

Jole i njegova supruga Ana iduće godine slave 20 godina braka, u kojem su dobili četvero djece. Razmišlja li kralj zabave o proširenju obitelji, koja mu je najveća neostvarena želja i kako je izgledalo upoznavanje s dečkom njegove najstarije kćeri Ive, Jole je ispričao našem Gordanu Vasilju za IN magazin.

Prošlo je 27 godina otkad je naša glazbena diva Doris Dragović kumovala tomu da Jole iz amaterskih krene u profesionalne glazbene vode, upoznavši ga s Tončijem Huljićem.

''Ja sam čuo da je on nedodirljiv, da 'dobar dan' kod njega košta torbu para. Kaže ona 'molim? Ništa se ti ne boj.' I nakon dva dana zvoni telefon, Tonči Huljić pri telefonu, najprije sam mislio da me netko zafrkava. Onda smo se našli na piću i evo, ta suradnja traje do dan-danas.''

Svojom zaraznom energijom i optimizmom, kralj zabave sve ove godine na sceni nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

''Kad sam se ja pojavio na estradi oni su mislili da sam ja na nekim drogama ili da sam pijan non stop, a ja ni ne drogiram se ni ne pijem alkohol kad pjevam. Meni ne može pokvarit raspoloženje ako sam prolio košulju, nisam našao broj cipela ili ogrebao retrovizor, jer kad vidiš koje ljudi križeve nose.''

53-godišnji pjevač i njegova supruga Ana nagodinu slave 20 godina skladnog braka, u kojem se, kaže, posljednjih 15 godina nisu ni porječkali.

''Toga je bilo možda prvih par godina jer Ane nije u životu došla kući iza 23 sata dok mene nije upoznala. A ja prvi put kad sam se s njom dogovorio vanka trebao sam doći u 21 sat, ja sam došao u 23 sata po nju. I to je od prvog dana krenulo neko ludilo, njoj je bio nestvaran taj moj svijet jer u mene je sve ono 'doću za pola sata, ja ostanem pet sati'.''

Njihova ljubav do sada je okrunjena s četvero djece.

''Svi misle jesam li ja išao za sinom, ja sam uvijek htio i Bog mi je svjedok, htio sam samo zdravu djecu. Nisam znao da ću imati četvero, hvala Bogu da imam četvero i to je to zasad, jer nikad ne znaš, ali mislim da je to to.''

Najstarija kći Iva je ove godine upisala fakultet u Zagrebu i odselila se iz roditeljskog doma. Na pitanje kako je izgledalo upoznavanje s dečkom njegove mezimice, odgovara.

''Ja jesam onako malo i lujka od sebe i vjerovao sam u njezin ukus. I spletom okolnosti znam neke ljude koji znaju njegove roditelje, koji su rekli 'to ti je super momak iz dobre obitelji'. I da skratim priču upoznao sam Davida, to je bila ljubav na prvi pogled. Jedan strašno pametan momak i lako to, zavoljeli su ga i moji prijatelji.''

A upravo se Iva i sin Ivan pojavljuju u novom, emotivnom videospotu ''Od malih nogu'', koji će zauvijek imati posebno mjesto u srcu Joline obitelji.

''Pa mislim da svjedočimo nekim turbulentnim vremenima, drugačijim, izazovnim vremenima i onda mora ostati onaj temelj, baza, a to je zdravlje, obitelj, ljubav, prijatelj, kum, pomozi kome možeš pomoći.''

Slava ni najmanje nije promijenila miljenika publike, koji je ostao isti, kao i dok je u mladosti radio kao konobar.

''Puno toga se promijenilo, ali neke stvari se nisu promijenile. Evo, konkretno ja sam mislio, oženio sam se, pa došlo dijete, prvo, drugo, treće, četvrto, mislio sam da će mi malo dosadit društvo, putovanja, house partyi, koncerti, ali, evo iskreno, ja se osjećam kao da sam se zamrznuo prije 30 godina.''

Najveća glazbena želja mu je koncert u Areni Zagreb za 30 godina karijere, a privatna dočekati unuke.

''Da mi je doživit otić s unukom na Ibizu, to bi bio vrh, ali prestar sam za to. Ibiza, Zrće, Hvar, Mykonos, idemo'', zaključio je Jole u svom stilu.

