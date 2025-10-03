Svi su sve vidjeli! Nespretan pokret Kate Moss bez grudnjaka paparazzi su jedva dočekali

Kate Moss našla se u centru pažnje u Parizu. U nestašnom izdanju njezine su grudi izvirile pred svima.

Britanski supermodel Kate Moss ponovno je dokazala da zna kako privući svu pažnju gdje god se pojavi.

Na Tjednu mode u Parizu stigla je na reviju dizajnera Toma Forda, gdje je predstavljena kolekcija za proljeće i ljeto 2026., a njezin dolazak izazvao je pravu pomutnju među paparazzima.

Kate Moss Foto: Profimedia

Kate se odlučila za elegantno, ali i vrlo provokativno izdanje – odjenula je crno odijelo ukrašeno sitnim detaljima, ispod kojega nije nosila grudnjak. Duboki dekolte otkrivao je više nego što je planirala, a u jednom trenutku fotografi su zabilježili i trenutak kada joj je ispod sakoa provirila bradavica.

Kate Moss Foto: Profimedia

Kate Moss Foto: Profimedia

S tamnim naočalama, raspuštenom kosom i malom torbicom, Moss je izgledala samouvjereno i besprijekorno. Njezin styling još jednom potvrđuje da je u petom desetljeću života i dalje jedna od najodvažnijih i najupečatljivijih zvijezda modnog svijeta.

Kate Moss Foto: Profimedia

Kate Moss Foto: Profimedia

Fotografi su je nedavno snimili i u vrlo nezgodnom trenutku - jedva je stajala na nogama. Fotke pogledajte OVDJE.

Kate Moss - 5 Foto: Profimedia

Kate Moss Foto: Profimedia

