I sa šljokicama se osjeća muževno i seksi: Naš influencer voli razbijati predrasude!

Marco Cuccurin još jednom je pokazao svoju autentičnost – u šljokičastom izdanju poručio je da se muškost ne mjeri izgledom, već dolazi iznutra.

Naš influencer Marco Cuccurin ponovno je svojim objavama izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Uz seriju fotografija u upečatljivim, šljokičastim izdanjima, podijelio je i iskren opis u kojem se dotaknuo stereotipa i vlastitog osjećaja muževnosti.

''Od svega najviše volim razbijati stereotip tako da kao muškarac zalijepim šljokice i onda još i obučem šljokice, a najbolje od svega je što se i dalje osjećam skroz muževno i seksi. Ee vidiš to ti nitko ne može oduzeti, muškost dolazi iznutra, nema veze s vanjštinom. Slažemo se? P.S. zadnja slika pobjedila, klasik, nakon svakog eventa prvo što radim je fast food i krompirići da ne legnem slučajno gladan'', napisao je uz niz fotki.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Na fotografijama Marco pozira u prozirnoj majici ukrašenoj sitnim šljokicama, uz detalje poput bisera i kristalića na licu koji dodatno naglašavaju njegovu modnu odvažnost.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Nemoguće je ne primjetiti i njegove isklesane mišiće, a o njegovoj velikoj transformaciji čitajte OVDJE.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 6 Foto: Privatni album

Naš influencer otkrio je i po čemu će pamtiti ljeto: ''Ranije si tako nešto nismo mogli priuštiti...'' Više detalja pročitajte OVDJE.

Marco Cuccurin s tatom i bakom Foto: Instagram

