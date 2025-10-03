Frano Ridjan pohvalio se važnim danom u svom životu: ''Nismo uopće loši''

Frano Ridjan na društvenim je mrežama objavio emotivnu objavu koju je posvetio svojoj supruzi.

Naš voditelj Frano Ridjan ovih dana ima velik razlog za slavlje, a sretne vijesti podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Naime, Frano i njegova supruga Lea proslavili su devetu godišnjicu braka. Tim povodom objavio je zajedničku fotografiju s njihovog posebnog dana i emotivnom objavom raznježio mnoge.

''Godinu stariji, malo drugačiji, oduvijek svoji. 9. je službeno, meni kao da je prva. Sretna nam godišnjica, nismo uopće loši'', napisao je na Instagramu.

Za svoj poseban dan odabrao je plavo odijelo, bijelu košulju i sivu mašnu, a njegova Lea blistala je u bijeloj vjenčanici.

Ispod objave odmah su mu se javili i njegovi pratitelji sa čestitkama.

''Još puno godina u ljubavi i zdravlju'', ''Sretno do zlata! I dalje'', ''Živjeli mladenci'', ''Sreno i dalje'', ''Čestitke'', ''Sretno, volite se tako i u 50 godina braka'', ''Sretna godišnjica'', ''Već devet? Kako tuđe godine braka brzo lete'', dio je komentara s Instagrama.

Inače, par se upoznao još dok su bili studenti.

''Nas dvoje upoznali smo se još dok smo bili studenti. Ja sam odmah zavario, noge su mi se bile odsjekle. Zaručio sam je na Zrinjevcu, hrpa ljudi je bila tamo", rekao je Ridjan ranije u emisiji Ples sa zvijezdama.

Roditelji su i dva sina, Maura i Manuela.

