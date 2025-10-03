Boris Rogoznica na meti prevaranata, odmah se oglasio: ''Ne nasjedajte...''

Boris Rogoznica na društvenim mrežama otkrio je da je netko napravio profil s njegovim imenom i prezimenom.

Glazbenik Boris Rogoznica našao se na meti prevaranata te je odmah upozorio svoje pratitelje na društvenim mrežama da se netko lažno predstavlja u njegovo ime.

Kako je otkrio, napravljen je profil s njegovim imenom i prezimenom, a već mu se javilo desetak ljudi s pitanjem je li riječ o njegovu novom profilu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

''Važna obavijest mojim pratiteljima. Dragi pratitelji i prijatelji, jutros sam dobio desetak poruka s pitanjem jesam li ja vlasnik novog profila koji vam šalje poruke. Vidim da je taj profil čak zapratio i moj rođak – informatičar. Ako jedan obrazovani informatičar može nasjesti na takav lažni profil, onda možete zamisliti koliko su ranjivi ljudi bez iskustva na društvenim mrežama i s manje informatičkog znanja'', započeo je.

Foto: Boris Rogoznica/Instagram

''Zašto se uopće pojavljuju ovakvi profili? Prije tri tjedna bio sam na kavi s kolegom glazbenikom, koji mi je ispričao da je jedan lažni profil slao poruke njegovim pratiteljima – ljudima koje je lako pronaći na njegovom javnom profilu'', dodao je.

''Nažalost, vrijedi zakon velikih brojeva: što više pokušaja – to više 'uspjeha'. Tako je jedna gospođa, koja je bila uvjerena da komunicira s njim, nakon duljeg dopisivanja uplatila 10.000 američkih dolara. Budući da moj kolega često gostuje u Americi i ima tamo obožavatelje, priča joj je zvučala uvjerljivo. Nakon uplate lažni se profil jednostavno ugasio i nestao – zajedno s novcem. Tek tada se gospođa javila na njegov pravi profil. Ne moram ni objašnjavati kakve su neugodnosti uslijedile'', napisao je.

Foto: Boris Rogoznica/Instagram

''Dakle, lažni profili nisu nikakva novost. Ne događaju se samo meni ili mom kolegi, već svim javnim osobama koje imaju pratitelje, obožavatelje i simpatizere. Želim jasno naglasiti: mi nismo odgovorni za tuđe gubitke novca, vremena ili povjerenja'', poručio je.

''Zapamtite: Nitko vas neće tražiti novac putem poruka na društvenim mrežama, osim ako se ne radi o vašem izuzetno bliskom prijatelju ili članu obitelji. Ne nasjedajte. Prijavite lažne profile'', zaključio je.

Foto: Instagram

Rogoznica nije jedini poznati Hrvat koji se našao na meti prevaranata. S Baby Lasagnom napravili su i jeziv korak dalje. Više detalja pronađite OVDJE.

