Bojana Banda prva je ispala iz MasterChef kuhinje: ''Kao da se sve urotilo protiv tebe...''

Bojana Banda prva je kandidatkinja koja je ove sezone napustila MasterChef.
Bojana Banda napustila je MasterChef kuhinju nakon prvog stres-testa ove sezone.
Iako je pokazala hrabrost pod pritiskom i demonstrirala tehničke vještine, nekoliko sitnih pogrešaka na tanjuru bilo je dovoljno da joj ovo postane posljednji izazov. Njezinu ostanku presudili su krumpirići, koji su bili ključan prilog.
Bojana Banda, MasterChef - 16 Foto: Nova TV
Bojana Banda, MasterChef - 5 Foto: Nova TV
Kandidatima su pomagali ostali kandidati s galerije. Bojana je odabrala Juricu, no nije u svim trenucima osluškivala njegove upute. Umjesto da se osloni na žumanjak, posegnula je za cijelim jajetom.
''Ovako se osjećam sigurnije i tehnički mi je izvedivije'', obrazložila je, ali rezultat je bio umak rijetke konzistencije koji nije zadovoljio stroge kriterije žirija.
Bojana Banda, MasterChef - 1 Foto: Nova TV
''Kao da se sve urotilo protiv tebe'', rekao joj je Mario u trenutku oproštaja.
Njezin odlazak ostavio je snažan trag među ostalim natjecateljima, a pozitivan duh i odlučnost podsjetili su sve kako je MasterChef natjecanje puno novih prilika za učenje i napredak.
Bojana Banda, MasterChef - 9 Foto: Nova TV
Bojana Banda, MasterChef - 17 Foto: Nova TV
''Vjerujem da se sve događa s razlogom. Zabavila sam se, čak i u stres-testu'', rekla je Bojana na kraju.
