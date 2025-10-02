Na jednu životnu ulogu Neda Ukraden posebno je ponosna: ''Blago onom tko ima...''

Glazbenica Neda Ukraden priprema se za koncert u Areni Zagreb, ali ništa joj nije teško uz podršku njezine obitelji.

Za nešto više od tri tjedna, točnije 25. listopada, Neda Ukraden održat će koncert karijere u Areni Zagreb. Glazbena legenda u 76. godini priprema nezaboravan spektakl.

"Dođite u Arenu da se dobro provedete, da zaboravite sve brige i razočaranja. Najbolji lijek na svijetu su dobra pjesma i dobro društvo. Ovo neće biti samo koncert i promjena nekoliko haljina, ovo je puno, puno više od toga. Tri sata glazbe, plesa i emocija. Arena će biti kruna moje karijere, pravi show", poručila je gostujući kod Dorine Duplančić u emisiji Extra Dan na Extra FM-u.

Neda Ukraden Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Publika će imati priliku čuti i novu verziju legendarnog hita "Zora je", koju je Neda snimila u londonskom studiju Abbey Road uz Royal Philharmonic Orchestra. No, iako je njezina karijera obilježena bezvremenskim pjesmama, Neda priznaje da joj je obitelj najveći životni uspjeh.

"Najveći životni kompliment mi je što sam uspjela odgojiti predivnu kćer Jelenu, magistricu prava, i što danas imam unuke koji su mi smisao života. Živimo zajedno u beskonačnoj ljubavi, a od njih crpim i veliku podršku", priznaje Neda.

Neda Ukraden Foto: Privatni album

Na ulogu bake je posebno ponosna:

"Blago onome tko ima koga zvati bakom. Ja sam jedna od sretnica koja je imala divnu baku, bila je najvažnija osoba. Ona je moj uzor i pokazatelj kako trebam postupati prema svojim unukama i unuku. Bila je žena koja je moj život ispunila beskrajnom ljubavlju, ali me i naučila kako se treba boriti, kako vjerovati u vlastitu snagu i nikada ne odustajati. Ljubav kao vodilja, rad, disciplina i odanost obitelji - to su temelji na kojima sam odgojena i koje danas nastojim prenijeti na svoje unuke."

Neda Ukraden Foto: Privatni album

Neda i dalje zrači energijom, uživa u kuhanju, putovanjima i društvu svojih najmilijih. Posebnu radost donio joj je novi kućni ljubimac. Bio je to poklon njenog zeta Predraga, koji je već ranije punici zahvalio i tetovažom njenog autograma na svojoj ruci.

"To malo biće je preslatko i prelijepo, ispunilo nam je dane i noći. Zove se Zora, a došla je kao poklon mog zeta. Kad dođemo kući, svi trčimo da ju pomazimo i podignemo u naručje. Tako je minijaturna i mila da ponekad izgleda kao da je na baterije. Preslatko stvorenje koje svi obožavamo, a najviše moji unuci. Posebno je zanimljivo da Zori u rodovniku piše da joj se baka zove Neda", govori kroz osmijeh.

Za Nedu, najveća je radost kada joj publika pjeva iz srca, a obitelj je bodri iz prvih redova. Upravo tako bit će i 25. listopada na koncertu u Areni Zagreb, za koji je u prodaju pušten novi kontingent ulaznica.

