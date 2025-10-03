Žene, Joško Gvardiol više ne izgleda ovako! Promjena će vas iznenaditi

Na društvenim mrežama našeg nogometaša pojavile su se fotke koje su se u trenu našle u centru pažnje obožavateljica.

Hrvatski nogometni reprezentativac i miljenik žena Joško Gvardiol iznenadio je svoje obožavatelje novim objavom na Instagramu.

Naime, karizma i stil otvorili su mu vrata modne industrije, pa se našao u ulozi zaštitnog lica jednog brenda, ali nije taj detalj iznenadio njegove pratitelje.

Joško Gvardiol - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Na društvenim mrežama objavio je fotografije na kojima se vidi da je pustio bradu i promijenio frizuru.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je tajanstvena partnerica Zlatana Ibrahimovića? Od njega je starija 11 godina

Galerija 25 25 25 25 25

Fotke su u kratkom roku prikupile mnoštvo lajkova i komentara, a reakcije fanova bile su itekako zanimljive.

''Izgledaš odlično'', ''Joško, tako si kul'', ''Prekrasan osmijeh'', ''Zvijer'', ''Nakon nogometa - Turska sapunica'', ''Wow, najbolji si u svemu'', ''Moj najdraži'', ''Koliko si zgodan'', ''Kakav muškarac'', ''Prekrasan'', ''Koliko je samo lijep'', dio je komentara s Instagrama.

Što kažete na novi imidž Joška Gvardiola? Ma njemu sve dobro stoji, prekrasan je

Ne sviđa mi se, brada je preduga Ma njemu sve dobro stoji, prekrasan je

Ne sviđa mi se, brada je preduga Ukupno glasova:

Joško Gvardiol - 1 Foto: Manchester City/Instagram

Joško Gvardiol - 4 Foto: Joško Gvardiol/Instagram

OVDJE pogledajte kako izgleda luksuzna zgrada u kojoj živi Joško Gvardiol, zavirite i u unutrašnjost!

Znate li da Joško Gvardiol ima sestru koja također niže velike sportske uspjehe? Detalje pronađite OVDJE.

Mateo Kovačić i Joško Gvardiol za Lunilou - 2 Foto: PR

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kakav stas, kakav glas! Franka Batelić pretvorila proslavu Nove TV u pravu čaroliju

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Stigli Dalić, Jandroković, Tomašević: Pogledajte fotografije sa spektakularne proslave velikih 25 godina Nove TV!

Pogledaji ovo Celebrity Pamtite ga iz Supertalenta? Sad je sa suprugom pred papom doživio nezaboravan trenutak