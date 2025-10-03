Žene, Joško Gvardiol više ne izgleda ovako! Promjena će vas iznenaditi

Na društvenim mrežama našeg nogometaša pojavile su se fotke koje su se u trenu našle u centru pažnje obožavateljica.
Naime, karizma i stil otvorili su mu vrata modne industrije, pa se našao u ulozi zaštitnog lica jednog brenda, ali nije taj detalj iznenadio njegove pratitelje.
Joško Gvardiol - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Na društvenim mrežama objavio je fotografije na kojima se vidi da je pustio bradu i promijenio frizuru.
Fotke su u kratkom roku prikupile mnoštvo lajkova i komentara, a reakcije fanova bile su itekako zanimljive.
''Izgledaš odlično'', ''Joško, tako si kul'', ''Prekrasan osmijeh'', ''Zvijer'', ''Nakon nogometa - Turska sapunica'', ''Wow, najbolji si u svemu'', ''Moj najdraži'', ''Koliko si zgodan'', ''Kakav muškarac'', ''Prekrasan'', ''Koliko je samo lijep'', dio je komentara s Instagrama.
Joško Gvardiol - 1 Foto: Manchester City/Instagram
Joško Gvardiol - 4 Foto: Joško Gvardiol/Instagram
Mateo Kovačić i Joško Gvardiol za Lunilou - 2 Foto: PR
