Kakav stas, kakav glas! Franka Batelić pretvorila proslavu Nove TV u pravu čaroliju

Franka Batelić zablistala je na raskošnoj pozornici tijekom proslave velikog rođendana Nove TV.

Jedna od naših najpoznatijih pjevačica, Franka Batelić, svojim je glasom uveličala spektakularnu proslavu 25. rođendana Nove TV. Na glamuroznoj pozornici pojavila se u upečatljivom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Franka je za tu posebnu prigodu odabrala elegantno ružičasto odijelo, koje je savršeno naglasilo njezinu figuru i modni stil.

Franka Batelić Foto: Luka Dubroja

Franka Batelić Foto: Luka Dubroja

Kombinacija odvažne boje i modernog kroja učinila ju je jednom od najelegantnijih dama večeri, a svojom pojavom i nastupom osvojila je publiku.

Franka Batelić Foto: Luka Dubroja

Franka Batelić Foto: Luka Dubroja

Pogledaji ovo Celebrity Nikola Karabatić zaprosio dugogodišnju partnericu pred njihovom kćerkicom

Što kažete na Frankino izdanje? Jako elegantno, prekrasna je

Nije mi ništa posebno, imala je i boljih izdanja Jako elegantno, prekrasna je

Nije mi ništa posebno, imala je i boljih izdanja Ukupno glasova:

Na velikoj pozornici Franka nije bila sama – pridružili su joj se kolege Tomislav Marić ToMa, Marcela Oroši, Damir Kedžo i Alen Bičević. Zajedno su izveli glazbeni program koji je dodatno podigao atmosferu i pretvorio večer u nezaboravan događaj.

Franka Batelić, Tomislav Marić, Damir Kedžo, Marcela Oroši, Alen Bičević Foto: Luka Dubroja

OVDJE pogledajte veliku galeriju sa spektakularne proslave velikih 25 godina Nove TV.

Poput holivudske dive! Romina Knežić u predivnom izdanju dostojna je svjetskih crvenih tepiha. Fotke pogledajte OVDJE.

Galerija 26 26 26 26 26

A kako je rođendan Novoj TV čestitao Veljko Srića, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan pohvalio se važnim danom u svom životu: ''Nismo uopće loši''

Nezapaženo nisu prošle niti naše prekrasne glumice iz serije ''U dobru i zlu''. Više o tome saznajte OVDJE.

Zvijezda ''Kumova'' Ecija Ojdanić za proslavu 25 godina Nove TV spremala se uz neizostavan dodatak! O čemu se radi, saznajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Tko je tajanstvena partnerica Zlatana Ibrahimovića? Od njega je starija 11 godina

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Jeste li čuli za blizanke Mian? Ljepotom su poharale društvene mreže, o njima je snimljena i pjesma

Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan pohvalio se važnim danom u svom životu: ''Nismo uopće loši''