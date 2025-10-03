Kakav stas, kakav glas! Franka Batelić pretvorila proslavu Nove TV u pravu čaroliju

Franka Batelić zablistala je na raskošnoj pozornici tijekom proslave velikog rođendana Nove TV.
Jedna od naših najpoznatijih pjevačica, Franka Batelić, svojim je glasom uveličala spektakularnu proslavu 25. rođendana Nove TV. Na glamuroznoj pozornici pojavila se u upečatljivom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.3 vijesti o kojima se priča za nju je vrijeme stalo Sjećate se agentice Scully? Danas izgleda moćnije nego ikad! njezina ljubimica Koliko je narasla! Franka Batelić objavila preslatku fotku kćerkice: ''Visoka moja cura'' neviđeni glamur Poput holivudske dive! Romina Knežić u ovom izdanju dostojna je svjetskih crvenih tepiha
Franka je za tu posebnu prigodu odabrala elegantno ružičasto odijelo, koje je savršeno naglasilo njezinu figuru i modni stil.
Franka Batelić Foto: Luka Dubroja
Franka Batelić Foto: Luka Dubroja
Kombinacija odvažne boje i modernog kroja učinila ju je jednom od najelegantnijih dama večeri, a svojom pojavom i nastupom osvojila je publiku.
Franka Batelić Foto: Luka Dubroja
Franka Batelić Foto: Luka Dubroja
Pogledaji ovo Celebrity Nikola Karabatić zaprosio dugogodišnju partnericu pred njihovom kćerkicom
Na velikoj pozornici Franka nije bila sama – pridružili su joj se kolege Tomislav Marić ToMa, Marcela Oroši, Damir Kedžo i Alen Bičević. Zajedno su izveli glazbeni program koji je dodatno podigao atmosferu i pretvorio večer u nezaboravan događaj.
Franka Batelić, Tomislav Marić, Damir Kedžo, Marcela Oroši, Alen Bičević Foto: Luka Dubroja
OVDJE pogledajte veliku galeriju sa spektakularne proslave velikih 25 godina Nove TV.
Poput holivudske dive! Romina Knežić u predivnom izdanju dostojna je svjetskih crvenih tepiha. Fotke pogledajte OVDJE.
Galerija 26 26 26 26 26
A kako je rođendan Novoj TV čestitao Veljko Srića, pogledajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan pohvalio se važnim danom u svom životu: ''Nismo uopće loši''
Nezapaženo nisu prošle niti naše prekrasne glumice iz serije ''U dobru i zlu''. Više o tome saznajte OVDJE.
Zvijezda ''Kumova'' Ecija Ojdanić za proslavu 25 godina Nove TV spremala se uz neizostavan dodatak! O čemu se radi, saznajte OVDJE.
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Tko je tajanstvena partnerica Zlatana Ibrahimovića? Od njega je starija 11 godina
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Jeste li čuli za blizanke Mian? Ljepotom su poharale društvene mreže, o njima je snimljena i pjesma
Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan pohvalio se važnim danom u svom životu: ''Nismo uopće loši''