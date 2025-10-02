Zvijezde serije U dobru i zlu za najljepšu večer u godini odjenule su najglamuroznije haljine

Katarina Baban i Lena Medar zablistale su na proslavi 25 godina Nove TV u svečanim haljinama.
Na svečanoj proslavi 25 godina Nove TV posebnu pažnju privukle su glumice serije ''U dobru i zlu'', Katarina Baban i Lena Medar.
Obje dame odabrale su glamurozne kreacije koje su izazvale divljenje okupljenih. Katarina Baban pojavila se u uskoj bijeloj haljini sa srebrnim detaljima i visokim prorezom, dok je Lena Medar zablistala u elegantnoj crvenoj haljini prekrivenoj šljokicama koja je istaknula njezinu figuru.
Katarina Baban i Lena Medar - 1 Foto: Instagram
Podsjetimo, Katarina i Lena u seriji glume mamu Petru i kćer Lorenu.
Katarina Baban, Lena Medar, Sandra Lončarić Foto: Instagram
Kako je izgledao crveni tepih ove svečane proslave 25 godina, pogledajte OVDJE.
25 godina Nove TV Foto: Nova TV
