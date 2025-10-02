Zvijezde serije U dobru i zlu za najljepšu večer u godini odjenule su najglamuroznije haljine

Katarina Baban i Lena Medar zablistale su na proslavi 25 godina Nove TV u svečanim haljinama.

Na svečanoj proslavi 25 godina Nove TV posebnu pažnju privukle su glumice serije ''U dobru i zlu'', Katarina Baban i Lena Medar.

Obje dame odabrale su glamurozne kreacije koje su izazvale divljenje okupljenih. Katarina Baban pojavila se u uskoj bijeloj haljini sa srebrnim detaljima i visokim prorezom, dok je Lena Medar zablistala u elegantnoj crvenoj haljini prekrivenoj šljokicama koja je istaknula njezinu figuru.

Katarina Baban i Lena Medar - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova za proslavu 25 godina Nove TV spremala se uz neizostavan dodatak!

Podsjetimo, Katarina i Lena u seriji glume mamu Petru i kćer Lorenu.

Katarina Baban, Lena Medar, Sandra Lončarić Foto: Instagram

Kako je izgledao crveni tepih ove svečane proslave 25 godina, pogledajte OVDJE.

25 godina Nove TV Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Ekipa serije U dobru i zlu čestitala velikih 25 godina Novoj TV!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Predivna vijest u domu Tije Jurčić i NBA zvijezde! Sve je potvrdila fotografijom

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Seks-bomba umalo poljubila pod pred paparazzima, umjesto glamura doživjela blam!

Pogledaji ovo Celebrity Predivna vijest u domu Tije Jurčić i NBA zvijezde! Sve je potvrdila fotografijom