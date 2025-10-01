Tko ih ignorira, a tko blokira: Kako se s hejterima nose poznati Hrvati?

Osobe koje, najčešće na internetu, daju uvredljive i podrugljive komentare - nazivamo hejterima. Dolazi od engleske riječi "hate", što znači mržnja. Čemu toliku negativu istresati na druge, što o svemu kažu psiholozi i kako se s hejterima nose naši poznati, u prilogu IN magazina donosi Matea Slogar.

Hejteri - pojam koji je danas aktualniji nego ikad. Pojavom društvenih mreža, lažnih profila i ljudi koji slobodno kritiziraju sve što im se ne sviđa, otvara se mjesto za nepotrebnu mržnju i nesigurnost kod mnogih ljudi.



''Portale i novinske članke na internetu ne čitam komentare jer sam se opekla kao mlada na svojem užasno bitnom intervjuu gdje sam bila sretna i kao isuse prvi intervju. Dala sam svoj prvi intervju za novine i otrčala sam na kiosk i pogledala portale da vidim kako to izgleda i onda sam naišla na tako ružne komentare i rekla oke ovo sam si sad napravila i nikad više. Jer taj nekakav lijepi trenutak su mi uništili ljudi koji nisu imali pametnijeg posla nego svoju nekakvu zlobu isipati na mladu curu koja je tek na početku i o kojoj ne znaju apsolutno ništa tako da sam rekla ovo meni ne radi ništa dobro tako da te komentare ne čitam'', prisjetila se Katarina Baban.



''Najčešći razlog je zavist - dobro je rekao Duško Trifunović u jednoj čuvenoj pjesmi Bijelog Dugmeta - što bi dao da si na mom mjestu - da te mrze, a da ti se dive. To je velika istina. Svi koji te mrze ti se dive, to je druga riječ za divljenje. Zašto bi nekog iz čista mira mrzio. Ako si baš zapeo da napišeš gnusan komentar o nekom ničim izazvan osim njegovom fizičkom pojavom, pjesmom ili djelom onda znači da si strašno zavidan toj osobi'', smatra Neda Ukraden.

Neda se više na takve komentare ne obazire, kaže. Ako nešto ne znaš, ne može te ni povrijediti. Time se vodi i Mia Kovačić.''Ja nikad u životu nisam pročitala komentare ispod članaka, portala, objava. Što se mene tiče ja ne znam da postoje hejteri i negativni komentari i ne želim upijati tu negativnu energiju. Tko god mi hoće nešto reć nek mi dođe 1 na 1 uživo pa se s tim možemo igrati'', tvrdi Mia Kovačić.Upravo u tome leži tajna. Digitalno, nerijetko bez imena i prezime, skriveni iza ekrana, mnogi imaju hrabrosti komentirati nešto što bi uživo prešutjeli.''U svakodnevnom životu uživo puno je manje mržnje. Trebalo bi postići da u digitalnom prostoru nema mržnje jer je to jedna od najnegativnijih ljudskih emocija. Ako išta treba mrziti to je mrziti mržnju, a sve druge nesuglasice, različite ideološke poglede na svijet, ljude, na posao treba rješavati dijalogom'', govori Boris Jokić.''Što se tiče Instagrama momentalni blok. Meni je to jedna lijepa galerija mojih uspomena i nekih stvari ako se želim sjetiti znam da je to tamo i volim da unutar tog sadržaja su ljudi pozitivni i svaki negativni komentar brišem i ide na blok, ako je nešto stvarno ružno onda prijavim'', objasnila je Katarina Baban.I pjevačica Andrea Šušnjara prije nekoliko dana progovorila je o ružnim komentarima koji su joj bili upućeni zbog brige o starom psu, kojeg vozi u kolicima.''Šokiralo me je, zato što ja ne mogu i dalje vjerovat da ljudi ne razumiju ili nemaju dovoljno empatije prema životinjama. Ja ne znam stvarno nekad se stvarno zapitam gdje mi živimo i kakvi su to ljudi, da li oni imaju djecu, da li oni imaju životinje, kako se oni odnose prema njima i onda kad uđeš u srž svega toga, stvarno sam zabrinuta'', govori Andrea.Zato za bolje društvo trebamo poći od samih sebe i ne upućivati drugima komentare koje ne bismo željeli i mi iskusiti na svojoj koži.

