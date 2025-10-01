Pretraži
''opekla sam se...''

Tko ih ignorira, a tko blokira: Kako se s hejterima nose poznati Hrvati?

Piše Matea Slogar/I.G., Danas @ 19:11 inMagazin komentari
Katarina Baban Katarina Baban Foto: In Magazin

Osobe koje, najčešće na internetu, daju uvredljive i podrugljive komentare - nazivamo hejterima. Dolazi od engleske riječi "hate", što znači mržnja. Čemu toliku negativu istresati na druge, što o svemu kažu psiholozi i kako se s hejterima nose naši poznati, u prilogu IN magazina donosi Matea Slogar.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kviz o filmu ''Maska''
''It's party time''
Neka zabava počne uz kviz o najpoznatijoj maski na svijetu!
Lidija Bačić objavila zavodljivu fotografiju u kožnom korzetu
"Odličan 5!"
Kožni korzet i duboki dekolte Lidije Bačić bili su dovoljni za eksploziju komentara!
Turska pjevačica Güllü tragično je preminula u 52. godini
"Svi znamo da je..."
Preminula poznata pjevačica nakon pada s balkona, tužnu vijest je objavila njezina kćer
Tko ih ignorira, a tko blokira - kako se s hejterima nose naši poznati!?
''opekla sam se...''
Tko ih ignorira, a tko blokira: Kako se s hejterima nose poznati Hrvati?
Zašto su svi gledali u gležnjeve Helen Mirren?
bilo je očito!
Zašto su svi gledali u gležnjeve ove legendarne glumice?
Izabel Kovačić zatvara svoju trgovinu u Zagrebu
''vaša podrška...''
Kovačićeva Izabel iznenadila objavom neočekivane odluke: ''Zatvaramo jedno poglavlje...''
Ella Dvornik ima novi automobil
"upgrade"
Ella Dvornik ima novi auto? Pokazala vozilo koje vrijedi pravo bogatstvo
Kate Middleton na sitotisku
ide joj od ruke!
Njezin zadatak je iznenadio sve - Kate Middleton dokazala da i ovo zna!
I tri godine nakon skandala Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik i dalje uživaju u svojoj ljubavi
''a do tog dana...''
Naš pjevač o teškoj borbi iz koje je izašao kao pobjednik: ''Sam sam se sastavio!''
Životna priča Monike Radulović
ljepotica s diplomom
Tko je prelijepa bosanska manekenka? Od izbjegličkog djetinjstva došla je do svjetske modne scene
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Srušio se zrakoplov talijanskih zračnih snaga, poginule obje osobe u avionu
NESTAO S RADARA
Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih
MORH: Redovite dnevne i noćne letačke aktivnosti borbenih aviona Rafalea
Svakodnevno
MORH uputio upozorenje: "Očekujte to danju i noću u cijeloj Hrvatskoj"
Dron kod zračne luke europske zemlje: Bio je u blizini kontrolnog tornja
Novi incident
Dronovi kod zračne luke, vidjelo ih se iz kontrolnog tornja: Policija na nogama
show
Izabel Kovačić zatvara svoju trgovinu u Zagrebu
''vaša podrška...''
Kovačićeva Izabel iznenadila objavom neočekivane odluke: ''Zatvaramo jedno poglavlje...''
Kate Middleton na sitotisku
ide joj od ruke!
Njezin zadatak je iznenadio sve - Kate Middleton dokazala da i ovo zna!
Ella Dvornik ima novi automobil
"upgrade"
Ella Dvornik ima novi auto? Pokazala vozilo koje vrijedi pravo bogatstvo
zdravlje
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
podijelio je na društvenim mrežama
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
zabava
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Kakav peh!
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Jednostavna, ali genijalna registracija ovog stolara nasmijala društvene mreže! Ovo morate vidjeti
Urnebesno
Jednostavna, ali genijalna registracija ovog stolara nasmijala društvene mreže! Ovo morate vidjeti
Medvjedi su sve lukaviji, ne bi znali što se dogodilo da ga kamera nije uhvatila na djelu
Wow!
Medvjedi su sve lukaviji, ne bi znali što se dogodilo da ga kamera nije uhvatila na djelu
tech
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Nedostatak rezervnih dijelova prisiljava ratnu mornaricu SAD-a na ekstremne mjere održavanja, a razlog problema je nevjerojatan
To ne zvuči dobro
Nedostatak rezervnih dijelova prisiljava ratnu mornaricu SAD-a na ekstremne mjere održavanja, a razlog problema je nevjerojatan
Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
"Temelji su postavljeni"
Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
sport
Nogometaši Dinama ipak moraju u Beograd: Čeferinovo pravilo napravilo rusvaj u zadnji čas
europski ispit
Nogometaši Dinama ipak moraju u Beograd: Čeferinovo pravilo napravilo rusvaj u zadnji čas
VIDEO Brutalna golčina Oršića Bayernu! Zaledio je Manuela Neuera!
ma majstor!
VIDEO Brutalna golčina Mislava Oršića velikom Bayernu! Zaledio je Manuela Neuera!
Mario Kovačević najavio Maccabi Tel-Aviv pa potvrdio ozljedu Sergija Domingueza
Najava Maccabija
Kovačević potvrdio veliki udarac uoči gostovanja u Srbiji: Otpao važan prvotimac
tv
U dobru i zlu: Puno je prošlo od kada su se zadnji put vidjeli
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Puno je prošlo od kada su se zadnji put vidjeli
Skrivena sudbina: Nije ih imao hrabrosti pogledati u oči nakon svega
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Nije ih imao hrabrosti pogledati u oči nakon svega
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Ana Jurić
NEUGODNA SITUACIJA!
Anin nastup dugo ćemo pamtiti, a Martina vjerojatno još dulje! Što mislite o njezinom ponašanju?
putovanja
Ruina s pogledom: Može li devastirana vojna baza dobiti novi život?
Panos na Velebitu
Ruina s pogledom: Može li devastirana vojna baza dobiti novi život?
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
Tjedni jelovnik
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Stvara lijepe stvari
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Jedna od najvećih europskih kompanija otpušta 4000 radnika, a floti će nadodati 230 novih zrakoplova
Borba s troškovima
Jedna od najvećih europskih kompanija otpušta 4000 radnika, a floti će nadodati 230 novih zrakoplova
lifestyle
Samantha 17:Legendarni ruž osamdesetih
KULTNI RUŽ
Nosile su ga generacije, a pamtimo ga i danas: Kako je ruž nijanse Samantha 17 ušao u legendu?
Stan u Čitluku koji očarava detaljima i minimalizmom
inspiracija iz čitluka
Pogledajte Vanjin stan koji je toliko topao i ugodan. Ni ova ga hladna boja u tome nije spriječila
Lejla Filipović izdanje razigrala detaljima ukrašenima životinjskim uzorkom
ELEGANTNO I U TRENDU
Cijela kombinacija je top, ali najviše pažnje privlače tenisice Lejle Filipović
sve
Izabel Kovačić zatvara svoju trgovinu u Zagrebu
''vaša podrška...''
Kovačićeva Izabel iznenadila objavom neočekivane odluke: ''Zatvaramo jedno poglavlje...''
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Kakav peh!
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Kate Middleton na sitotisku
ide joj od ruke!
Njezin zadatak je iznenadio sve - Kate Middleton dokazala da i ovo zna!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene