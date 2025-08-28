Zajednička fotka zvijezda naše serije podignula uzbuđenje uoči novih nastavaka

Katarina Baban na društvenim mrežama podijelila je fotku s kolegicama iz serije ''U dobru i zlu''.

Zvijezde serije ''U dobru i zlu'' Katarina Baban, Sandra Lončarić i Lena Medar zajedničkom fotografijom na društvenim mrežama razveselile su fanove.

Fotku je na Instagramu objavila Baban.

''Tri generacije plavuša'', napisala je te otkrila da uskoro stižu i nove epizode naše hit-serije.

Galerija 32 32 32 32 32

Fanovi su u komentarima pokazali oduševljenje i odmah počeli nizati komplimente, ističući da jedva čekaju nove nastavke i povratak omiljenih likova na male ekrane.

Pogledaji ovo Celebrity Ne pamtimo ovako smjelo izdanje Danijele Martinović! Za sve je kriva crvena haljina sa seksi prorezom

Katarina Baban, Lena Medar Foto: Instagram

''Predivne. Jedva čekam seriju, super ste'', ''Jedva čekam nastavak, prekinuli kada je bilo najzanimljivije'', ''Jedva čekamo'', ''Predivne ste'', ''Tri ljepotice'', ''Najljepše'', ''Odlične ste'', dio je komentara s Instagrama.

Lena Medar - 1 Foto: Nova TV

Serija U dobru i zlu - 1 Foto: In Magazin

Podsjetimo, Lena je u seriji ''U dobru i zlu'' utjelovila Lorenu Šimat, kćer kućne pomoćnice i prijateljice obitelji Srića. Katarinu gledamo u ulozi Petre Majdak, a Sandru u ulozi Filipe Majdak.

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u obitelji Perišić bilo je razlog za nogometašev izljev ljubavi prema supruzi!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Prvo javno pojavljivanje mađarske ljepotice nakon što je milijune zabrinula prizorima iz bolnice!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Zbog haljine s prorezom do pupka fotografi nisu micali objektiv s ove holivudske dive

Pogledaji ovo Celebrity Slavni reper zaprosio princezu Dubaija? Javnost još pamti skandal kada je bivšeg muža ostavila preko Instagrama