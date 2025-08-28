Zbog haljine s prorezom do pupka fotografi nisu micali objektiv s ove holivudske dive

Cate Blanchett u vrlo hrabrom izdanju se prošetala crvenim tepihom prestižnog filmskog festivala u Veneciji.

Na samom otvaranju 82. Venecijanskog filmskog festivala jedan od najvećih trenutaka večeri pripao je Cate Blanchett. Holivudska diva, koja danas ima 56 godina, prošetala se crvenim tepihom u izdanju o kojem će se još dugo pričati.

Cate se pojavila u elegantnoj, dugoj crnoj haljini koja je istaknula njezinu vitku figuru, no ono što je sve ostavilo bez daha bio je duboki dekolte, koji je sezao gotovo do pupka. Haljina sa skulpturalnim detaljima uz izrez spojila je sofisticiranost i odvažnost, a upravo je tom kombinacijom glumica zasjenila sve oko sebe.

Cate Blanchett Foto: Profimedia

Cate Blanchett Foto: Profimedia

Svoj look zaokružila je jednostavnom frizurom i prirodnim make-upom te tako naglasila tako glamur haljine. Publika i fotografi nisu skidali pogled s nje, a modni stručnjaci već su njezin stajling proglasili jednim od najhrabrijih i najelegantnijih na crvenom tepihu festivala.

Cate Blanchett Foto: Profimedia

Cate Blanchett Foto: Profimedia

Cate Blanchett još jednom je pokazala zašto je s razlogom smatraju jednom od najstiliziranijih žena Hollywooda – i da prava elegancija nema rok trajanja.

Cate Blanchett (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

