Kako je propao mladi, zgodni princ? Sudi mu se za 4 silovanja i višestruke napade

Norvešku kraljevsku obitelj već mjesecima trese skandal koji je završio na sudu, a sve im je priredio mladi Marius Borg Høiby.

Norvešku javnost potresa skandal u kojemu je glavni akter Marius Borg Høiby, posinak princa Haakona i sin prijestolonasljednice Mette-Marit iz prijašnje veze.

Iako ga mediji često nazivaju ''princem'', Høiby nema kraljevsku titulu niti mjesto u nasljednom redu – ali se njegov slučaj ipak našao pod svjetlima reflektora zbog blizine kraljevskoj obitelji.

Državno odvjetništvo u Oslu 18. kolovoza 2025. podiglo je protiv 28-godišnjeg Høibyja tešku optužnicu s 32 točke. Najozbiljnije su četiri optužbe za silovanje, uz navode o nasilju u bliskim odnosima, prijetnjama smrću, napadu na službenu osobu, kršenju zabrane približavanja, oštećenju imovine, pa čak i snimanju intimnih dijelova žena bez njihova znanja i pristanka. Uz to mu se na teret stavljaju i brojni prometni prekršaji. Za najteža djela predviđena je zatvorska kazna do 10 godina.

Slučaj je započeo još u kolovozu 2024., kada je Høiby prvi put uhićen pod sumnjom da je fizički napao tadašnju partnericu. Kasnije se pojavila i optužba za silovanje. U lipnju 2025. policija je dovršila istragu i predmet predala tužiteljstvu, a u kolovozu uslijedila je puna optužnica. Suđenje je zakazano za siječanj 2026., a predviđa se da će trajati oko šest tjedana.

Preko svog odvjetnika, Høiby je poručio da negira najteže optužbe, posebno one vezane za silovanje i nasilje, ali ne isključuje mogućnost priznanja manjih prekršaja. Norveški kraljevski dvor oglasio se porukom da će poštovati sudski proces. Princ Haakon nastavit će s redovnim dužnostima, naglašavajući kako Marius nije ''radni član'' obitelji.

Tjedan dana nakon uhićenja preko svog odvjetnika rekao je da pati od "više mentalnih poremećaja" i da se "dugo bori s ovisnošću o psihoaktivnim supstancama".

"Prošlog vikenda dogodilo se nešto što se nikada nije smjelo dogoditi. U alkoholiziranom i kokainskom stanju, nakon svađe, nanio sam tjelesne ozljede i uništio predmete u jednom stanu. Imam više mentalnih poremećaja zbog kojih sam kroz djetinjstvo i odrasli život imao, i još uvijek imam, izazove. Dugo se borim sa zlouporabom psihoaktivnih supstanci, zbog čega sam ranije bio na liječenju. Upotreba droga i moje dijagnoze ne opravdavaju ono što se dogodilo te večeri u Frogneru. Želim preuzeti odgovornost za ono što sam učinio i policiji dati iskaz. Za mene je najvažnije da se ispričam svojoj djevojci. Ona nije zaslužila ni ono što se dogodilo te noći, ni pritisak norveških i stranih medija nakon toga", stoji u izjavi.

Podsjetimo, početkom godine optužen je za silovanje TV voditeljice Linni Meister (39).

Navodni napad dogodio se u njegovoj kraljevskoj rezidenciji tijekom "zabave u podrumu dvorca", a policija navodno posjeduje videozapis napada, izvijestio je Se og Hør. Voditeljica se navodno ne sjeća ničega i za napad je saznala tek nakon što su je o tome obavijestile nadležne vlasti. Nakon objave izvještaja, Linni je putem Snapchata izjavila da je sve istina.

Prema lokalnim medijima, Borg Høiby je navodno silovao Linni dok je bila bez svijesti. Policija je postala svjesna navodnog zločina nakon što su na njegovom prijenosnom računalu pronašli tri videa i više od deset fotografija napada. Linni je o napadu obaviještena u policijskoj postaji u Oslu, gdje su joj pokazali inkriminirajuće dokaze.

Linnin odvjetnik, John Christian Elden, rekao je: "Kod ovakvih kaznenih djela ovakve situacije su vrlo rijetke i neobične, ali osumnjičenik ima pravo odbiti svjedočenje."

U siječnju se Borg Høiby vratio u Norvešku nakon boravka u rehabilitacijskom centru u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je bio sa svojom novom djevojkom. Navodno je iz zrakoplova u Oslu izašao s novom djevojkom, za koju se tvrdi da je dugo živjela u Londonu, piše Daily Mail.

Marius ima i brata i sestru, Sverrea Magnusa i Ingrid Alexandru.

