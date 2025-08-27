Što se krije u vremenskoj kapsuli princeze Diane koja je otvorena nakon 34 godine?

Princeza Diana zakopala je vremensku kapsulu davne 1991. godine, a ona je sada otvorena.

Prošlo je 34 godine otkako je princeza Diana zakopala vremensku kapsulu u londonskoj bolnici Great Ormond Street. Ovih je dana ona napokon otvorena, a predmeti pronađeni unutra otkrivaju pravi duh ranih devedesetih, piše Daily Mail.

Kutija od drva obložena olovom bila je zakopana u temeljima bolničke zgrade. Trebala je ostati skrivena još stoljećima, no zbog izgradnje novog dječjeg onkološkog centra iskopana je ranije.

Princeza Diana - 12 Foto: Profimedia

Princeza Diana Foto: Profimedia

A unutra – prava mala vremenska čarolija. Album Kylie Minogue "Rhythm of Love", džepni televizor marke Casio, primjerak Sunday Timesa s datumom zakapanja, fotografija same Diane, ali i kovanice, solarni kalkulator, sjemenke stabla, list recikliranog papira. Iako je vlaga oštetila dio predmeta, većina ih je ostala gotovo netaknuta.

Zanimljivo je da su predmete uz pokojnu princezu odabrala dva mlada pobjednika britanske dječje emisije ''Blue Peter'', kojima je cilj bio pokazati što najbolje predstavlja život u 90-ima.

Princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Iako je Diana tragično preminula 1997. godine, ovakvi trenuci ponovno podsjećaju na njezin neizbrisiv trag. Vremenska kapsula postala je još jedan prozor u prošlost i dokaz da njezina ostavština i dalje živi.

Princeza Diana Foto: Profimedia

Kako je izgledalo posljednje ljeto princeze Diane? Fotografije zadnjeg odmora paraju srca fanova. Pogledati ih možete OVDJE.

Princeza Diana - 7 Foto: Profimedia

Kako je izgledala humanitarna misija Diane u BIH? Više o tome pročitajte OVDJE.

