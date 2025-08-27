Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?

Par je zajedno više od 20 godina, a svoju privatnost vješto kriju od javnosti.

Bivša teniska zvijezda Anna Kournikova i njezin dugogodišnji partner, španjolski pjevač Enrique Iglesias, očekuju svoje četvrto dijete, prema pisanju španjolskih medija, prenosi Daily Mail.

Anna, koja ima 44 godine, navodno je već na polovici trudnoće, a izvor blizak paru otkrio je da sve zasad prolazi u najboljem redu.

Anna Kournikova - 7 Foto: Profimedia

Anna Kournikova - 3 Foto: Profimedia

Ove vijesti dolaze samo nekoliko mjeseci nakon što su paparazzi snimili Annu u invalidskim kolicima i s ortopedskom čizmom na nozi, što je izazvalo zabrinutost među obožavateljima.

Anna Kournikova - 8 Foto: Profimedia

Inače, ovaj poznati par voli čuvati svoju privatnost samo za sebe, ali ponekad ipak obraduju obožavatelje na društvenim mrežama obiteljskim fotografijama.

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Profimedia

Anna i Enrique zajedno su od 2002. godine, a u prosincu 2017. dobili su blizance Lucy i Nicholasa. U siječnju 2020. proširili su svoju obitelj za još jednog člana, dobivši malenu djevojčicu Mary. Vijest o dolasku treće prinove u obitelj vješto su skrivali od javnosti do samog kraja.

Par se zaljubio na snimanju spota za pjesmu "Escape", kojom je oduševio brojne obožavatelje diljem svijeta. Zvijezda spota je bila upravo Anna Kournikova. Kemija između njih pojavila se dok su snimali seksi scene, no Enrique, kao ni Kournikova, ne voli puno pričati o njihovu privatnom životu.

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Profimedia

"Lijepa je, talentirana, izvrsna tenisačica. Nije potrebno biti dobar glumac da bi ljubio Annu i činio to uvjerljivo", rekao je pjevač svojedobno.

Baš kao što i riječi njegove pjesme "Escape" govore, između jednog od najatraktivnijih slavnih parova se brzo rodila ljubav, koju lijepa Ruskinja nije mogla izbjeći.

Singl "Escape" pokorio je top ljestvice diljem svijeta, a nakon što je objavljen u ožujku 2002. godine, par se prvi put pojavio u javnosti zajedno. Došli su zajedno na dodjelu MTV nagrada i zaljubljeno se gledali dok je izvodio svoj hit "Hero". Podršku je dala pjevaču i 2003. na premijeri filma "Bilo jednom u Meksiku", u kojem se pojavio. Sljedeće godine se šuškalo da su se Anna i Enrique zaručili jer je viđena kako nosi ogromni dijamantni prsten, no nijedno od njih nije to potvrdilo niti demantiralo.

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Profimedia

Godinama se svašta šuškalo o njihovoj vezi, no oni su sve uspješno ignorirali. Njihov odnos je i 20 godina kasnije skladan i pun ljubavi, a na zle jezike se ni danas ne obaziru.

