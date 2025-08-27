Bacite pogled na 18 milijuna dolara vrijednu vilu u kojoj odmara holivudski zavodnik

Orlando Bloom nakon prekida veze odlučio je da mu treba mir te je iznajmio luksuznu vilu.

Holivudski glumac Orlando Bloom trenutačno uživa u luksuznoj vili na obali Carpinterije, nedaleko od Santa Barbare.

Prema pisanju stranih medija, za ovu je nekretninu izdvaja vrtoglavih 60.000 dolara mjesečno.

Vila koju je iznajmio Orlando Bloom Foto: Profimedia

Riječ je o raskošnom imanju vrijednom čak 18 milijuna dolara, koje se prostire na više od 370 četvornih metara, a ima pet spavaćih soba i pet kupaonica. Vila je smještena tik uz plažu i pruža pogled koji oduzima dah, pa nije čudo da je privukla slavnog zavodnika.

Vila koju je iznajmio Orlando Bloom Foto: Profimedia

Vila koju je iznajmio Orlando Bloom Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča o ljubavi koje se Amerika zgražala: On je imao 39, a ona tek završila srednju školu

Susjedi Orlanda Blooma su ni više ni manje nego svjetski poznati celebrityji – Kourtney Kardashian i njezin suprug Travis Barker, Ashton Kutcher, Kevin Costner te brojni drugi. Zanimljivo je i da su u istoj vili prije njega boravili glumac Chris Pratt i njegova supruga, spisateljica Katherine Schwarzenegger.

Vila koju je iznajmio Orlando Bloom Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Znakovi po kojima je obitelj Brucea Willisa znala da nešto nije u redu s njegovim zdravljem

Bloom je nakon prekida na ovom luksuznom imanju pronašao savršeno mjesto za bijeg od užurbane svakodnevice i paparazza, ali i za uživanje u privatnosti i miru tik uz more.

Galerija 27 27 27 27 27

Orlando Bloom Foto: Profimedia

Nedavno su ga paprazzi snimili i na plaži, a zašto je tamo privukao pažnju saznajte OVDJE.

Orlando Bloom Foto: Profimedia

Orlando Bloom - 9 Foto: Profimedia

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Prava zavodnica! Nives Celzijus na brodiću bombastičnim pozama istaknula bujni atribut

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Prepoznajete li je? Jedna od najvećih zvijezda ponosno nosi svoje sijede vlasi

Pogledaji ovo Celebrity Atraktivna Dubrovčanka fotkama u bikiniju opravdala impozantni nadimak koji je prati godinama