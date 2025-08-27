Bacite pogled na 18 milijuna dolara vrijednu vilu u kojoj odmara holivudski zavodnik

Orlando Bloom nakon prekida veze odlučio je da mu treba mir te je iznajmio luksuznu vilu.
Prema pisanju stranih medija, za ovu je nekretninu izdvaja vrtoglavih 60.000 dolara mjesečno.
Vila koju je iznajmio Orlando Bloom Foto: Profimedia
Riječ je o raskošnom imanju vrijednom čak 18 milijuna dolara, koje se prostire na više od 370 četvornih metara, a ima pet spavaćih soba i pet kupaonica. Vila je smještena tik uz plažu i pruža pogled koji oduzima dah, pa nije čudo da je privukla slavnog zavodnika.
Vila koju je iznajmio Orlando Bloom Foto: Profimedia
Vila koju je iznajmio Orlando Bloom Foto: Profimedia
Susjedi Orlanda Blooma su ni više ni manje nego svjetski poznati celebrityji – Kourtney Kardashian i njezin suprug Travis Barker, Ashton Kutcher, Kevin Costner te brojni drugi. Zanimljivo je i da su u istoj vili prije njega boravili glumac Chris Pratt i njegova supruga, spisateljica Katherine Schwarzenegger.
Vila koju je iznajmio Orlando Bloom Foto: Profimedia
Bloom je nakon prekida na ovom luksuznom imanju pronašao savršeno mjesto za bijeg od užurbane svakodnevice i paparazza, ali i za uživanje u privatnosti i miru tik uz more.
Orlando Bloom Foto: Profimedia
Orlando Bloom Foto: Profimedia
Orlando Bloom - 9 Foto: Profimedia
